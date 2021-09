Die Mendener Polizei unterband den Angriff, der damit endete, dass der Randalierer mit einem Staubsauger-Automaten in sein eigenes Auto stürzte.

Außer Rand und Band Menden: Mann greift Tankwart vor den Augen der Polizei an

Menden. 47-jähriger Mendener außer Rand und Band: Er bedroht Beschäftigte einer Mendener Tankstelle. Als die Polizei kommt, will er erst richtig loslegen.

Weil ein Mendener (47) in den vergangenen Tagen mehrmals Beschäftigte einer Tankstelle an der Fröndenberger Straße belästigt haben soll, erhielt er schließlich ein Hausverbot. Trotzdem soll er mit seinen Belästigungen weitergemacht, das Gelände immer wieder betreten, Mitarbeiter beleidigt und schließlich versucht haben, einen zu schlagen. Als die Polizei am Samstagmittag hinzukommt, ist der 47-Jährige wieder da. Er bekommt einen Platzverweis. Doch statt zu verschwinden, geht er auf einen Tankstellen-Mitarbeiter zu und versucht ihn vor den Augen der Beamten ins Gesicht zu schlagen. Die Polizisten können den Angriff unterbinden.

Nach Angriff mit Staubsauger-Automat gegen das eigene Auto gefallen

Durch die Schlagabwehr kommt der Angreifer ins Taumeln, hält sich an einem Staubsaugerautomaten fest und fällt mit diesem um. Dabei fällt der Automat gegen sein eigenes geparktes Auto und hinterlässt eine Beule. Nach einer erneuten Ansage der Beamten fährt er schließlich mit einer Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung im Gepäck davon.

