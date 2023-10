Menden: Mann türmt mit Whisky und Messer aus Supermarkt

Ein Mitarbeiter kann den Mann an der Kasse stellen – und ruft die Polizei.

Menden. Mit sechs Flaschen Whisky und einem Messer will ein Mann aus einem Supermarkt in Menden türmen. Ein Mitarbeiter greift ein.

Bewaffnet und mit mehreren Flaschen Whisky in der Tasche wollte sich ein Mann am Mittwochnachmittag aus einem Supermarkt in Menden aus dem Staub machen – ohne zu bezahlen.

Supermarkt-Mitarbeiter beobachtet Flucht

Wie die Polizei mitteilt, war der 34-Jährige am Mittwoch gegen 16 Uhr in einem Supermarkt an der Unteren Promenade unterwegs, um einzukaufen. Allerdings ohne die insgesamt sechs Whiskyflaschen dann auch zu bezahlen.

Ein Mitarbeiter beobachtete ihn und sprach den Mann nach dem Passieren der Kasse an. Anschließend wurde die Polizei hinzugerufen. Bei der Durchsuchung des Mannes kam ein Klappmesser zum Vorschein. Die Beamten schrieben dennoch eine Strafanzeige wegen eines Ladendiebstahls mit Waffen.

