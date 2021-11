Menden: Maskenverweigerer schlägt Taxifahrer mit der Faust

Ein Taxi-Fahrgast in Menden wird erst ausfallend und schlägt dann mehrmals mit der Faust zu.

Menden. Ein Taxifahrer spricht einen Fahrgast in Menden auf die fehlende Maske an. Anschließend schlägt der Maskenverweigerer mehrfach mit der Faust zu.

Ein Taxifahrer ist am Montagmorgen in Menden von einem Fahrgast mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Der Täter trug, obwohl vorgeschrieben, keine Maske – darauf hatte ihn der Taxifahrer hingewiesen. +++ Menden: Tankstellenkunden prügeln sich ums Masketragen +++

Der 48-jähriger Mendener wartete am frühen Montagmorgen mit seinem Taxi an der Kolpingstraße auf Fahrgäste. Eine Gruppe von mehreren Personen stieg ein. Einer der Männer trug keine vorgeschriebene Maske. Als ihn der Taxifahrer darauf ansprach, wurde dieser laut Polizei unvermittelt ausfallend und schlug dem 48-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Die Gruppe stieg anschließend wieder aus dem Taxi aus und entfernte sich in Richtung Balver Straße. +++ Maskenverweigerer und Impfpassfälscher: Die Lage im MK +++

Täter ohne Maske trug beige/schwarz-gestreiftes Sweatshirt

Der Täter konnte durch den Geschädigten wie folgt beschrieben werden: etwa 45 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, kräftige Statur. Er trug ein beige/schwarz-gestreiftes Sweatshirt. Hinweise können telefonisch unter 02373-9099-0 an die Polizeiwache Menden gegeben werden.

