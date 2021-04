Menden: MBSV spendet aus Verkauf von Soli-Pins 2000 Euro

Menden. Tolle Aktion: Der MBSV spendet aus dem Verkauf seiner Soli-Pins 2000 Euro. Wer mag, kann sich auch jetzt noch einen Soli-Pin sichern.

Der Mendener Bürger-Schützen-Verein 1604 (MBSV) hat Mitte April die aus dem Verkauf der Solidaritäts-Pins generierten Erlöse in Höhe von von 2000 Euro übergeben. Der 1. Vorsitzende Heinz Freis sowie Oberst Tobias Franke haben unter den aktuell geltenden Hygiene- und Abstandsregeln das St.-Vincenz-Krankenhaus sowie das St.-Vincenz-Altenheim besucht und den symbolischen Scheck übergeben.

Beide Institutionen werden im Rahmen des Schützenfestes seit Jahrzehnten vom Verein besucht. Dementsprechend entschied sich der MBSV dazu, dass diese beiden Institutionen auch in diesem Jahr unterstützt werden. Vor allem sollte so auch dessen Arbeit in der durchaus schwierigen Corona-Zeit gewürdigt werden.

Für das St.-Vincenz-Altenheim hat der Förderverein einen speziellen Tisch für den Demenzbereich gekauft. Der große Tisch ist ein längliches Achteck für zehn Personen in Buche mit hellgrüner Einlegeplatte. Die Platte ist herausnehmbar und eine Ecke des Tisches lässt sich öffnen, damit Mitarbeiter in die Tischmitte können, um mit Bewohnern in Augenkontakt zu bleiben. Gerade in der besuchsarmen Corona-Zeit sei es eine wichtige Interaktion für die Bewohner des Altenheims, so der Verein.

Wunsch in Kooperation erfüllt

Die Pandemie habe aber auch nochmals verdeutlicht, wie wichtig ein Krankenhaus für Menden ist. Aus diesem Grund hat sich der Mendener Schützenverein dazu entschieden, ebenfalls das Krankenhaus über den Förderverein zu unterstützen. Schließlich steht dort in der Regel zum Schützenfest ein Besuch mit dem Spielmannszug auf dem Programm.

Der Förderverein hatte berichtet, dass vielfach der Wunsch nach einer Ladestation aufgekommen ist. Diesen konnte der Schützenverein gemeinsam mit den Mendener Stadtwerken erfüllen. Eine E-Bike-Ladestation im „MBSV-Design“ steht ab sofort nutzbar für jeden im Foyer des Krankenhauses.

Bei Interesse melden

Nachdem die erste Auflage der Pins sehr schnell ausverkauft war, gibt es immer noch einige Pins der zweiten Auflage. „Leider ist die Corona-Thematik weiterhin aktuell. Wir haben noch einige Pins aus der zweiten Auflage und verkaufen diese gerne an alle interessierten Mendener. Die Pins sind beim Vorstand erhältlich“, sagt der 1. Vorsitzende Heinz Freis.

Oberst Tobias Franke ergänzt: „Gerne werden wir weiterhin die restlichen Pins verkaufen und Spenden für einen guten Zweck sammeln.“ Bei Interesse könne gerne Kontakt zu dem Verein aufgenommen werden – beispielsweise über das soziale Netzwerk Facebook. Freis und Franke bedanken sich nochmals ausdrücklich bei den bisherigen Käuferinnen und Käufern, sodass nach Aufrundung durch den Verein selbst eine Spendensumme von insgesamt 2000 Euro zustande gekommen ist.