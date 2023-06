Menden: MBSV von 1604 lädt wieder ein zum Schützenfest

Menden. Der Mendener Bürger-Schützen-Verein von 1604 feiert am Wochenende wieder Schützenfest auf der Wilhelmshöhe. Das Programm:

Das Warten hat ein Ende: Nach 365 Tagen heißt es endlich wieder Schützenfest feiern auf der Wilhelmshöhe. Als ältester Schützenverein der Stadt Menden lädt der Mendener Bürger-Schützen-Vereins von 1604 (MBSV) alle Freundinnen und Freunde, Mitglieder und Mendener Bürgerinnen und Bürger zum Schützenfest am Wochenende ein.

Festumzug

Am Samstagmorgen, 24. Juni, werden alle Frühaufsteher ab 10 Uhr mit einem musikalischen Ständchen in der Stadt begrüßt, bevor es mittags mit einem Highlight des Wochenendes, dem großen Festumzug mit den befreundeten Schützenvereinen, durch die Mendener Innenstadt weitergeht.

Festumzug und Vogelschießen beim MBSV Festumzug und Vogelschießen beim MBSV Die neuen Regenten Peter Schöler und Alexandra Golla regieren beim Mendener Bürger-Schützen-Verein. Foto: Thomas Nitsche

Königspokalschießen

Startschuss auf der Wilhelmshöhe ist am Samstag das Königspokalschießen gegen 15 Uhr, bevor der frühe Abend mit dem Zapfenstreich im Park der Wilhelmshöhe um etwa 18 Uhr eingeleitet wird.

Das Geck-Schießen Wie traditionell üblich beginnt das MBSV-Schützenfest auch im Jahr 2023 mit dem Exerzieren und Geck-Schießen am Freitag, 23. Juni. Start ist um 17 Uhr auf der Wilhelmshöhe.

Nun zum dritten Mal in Folge freut sich der MBSV von 1604, dass auch in diesem Jahr die Schwerter Band Soundpark verpflichtet werden konnte. Hierzu sind alle Mendenerinnen und Mendener zum Schützenball auf der Wilhelmshöhe ab 19 Uhr eingeladen. Die Musiker von Soundpark haben bereits in den vergangenen Jahre mit ihrem großen Repertoire an neuen Hits und alten Klassikern begeistert. „Die Band wird wieder für eine grandiose Musikshow und eine volle Tanzfläche sorgen“, sind sich die Schützen sicher. Der Eintritt ist wie gewohnt frei.

Schützengottesdienst

Bevor dann am Sonntag, 25. Juni, mit dem Vogelschießen um die neue Königswürde das Schützenfest des MBSV seinem Höhepunkt entgegenfiebert, feiert der Verein den Schützengottesdienst in der Pfarrkirche St. Vincenz um 11 Uhr. Wie bereits seit Jahrzehnten wird der Gottesdienst musikalisch vom Musikverein Helden und seinem 50-köpfigen Ensemble gestaltet. +++ Auch lesenswert: 136. Schuss sitzt: Peter Schöler ist neuer MBSV-König in Menden +++

Kinderkönigswettbewerb

Nach dem sehr erfolgreichen Start im vergangenen Jahr gibt es auch an diesem Wochenende wieder einen Kinderkönigswettbewerb am Sonntag. Nachdem der Kinderkönig Anton Reers mit seiner Königin Mia Kuhlmann am Samstag im großen Festzug mitlaufen werden, werden dann am Sonntag die neuen Kinderregenten ermittelt.

Dank

Die Vorsitzenden Heinz Freis, Michael Franke, Tobias Huckschlag und Oberst Tobias Franke bedanken sich beim amtierenden Königspaar Peter Schöler und Alexandra Golla, die mit viel Begeisterung ein großartiges Schützenjahr gestaltet hätten. Der gleiche Dank gelte auch dem Vizekönigspaar Achim Fink und Silvia Menge und den Damen und Herren des Hofstaates, die den Verein in dieser Zeit hervorragend vertreten hätten.

Vorstand, Beirat und Offizierskorps des MBSV von 1604 freuen sich auf den Besuch der Mendener Bürger, Freunde und Gäste auf der Wilhelmshöhe und wünschen allen viele unbeschwerte Stunden beim Schützenfest: „Jeder ist herzlich willkommen“, laden sie ein.

