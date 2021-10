Menden: Mecklenburgstraße für zwölf Wochen gesperrt

Menden. Stadtwerke Menden erneuern an der Mecklenburgstraße Energie- und Wasserleitungen. Die Parallelstraße zum Bräukerweg ist nur für Anwohner frei.

Die Stadtwerke Menden beginnen am Montag, 16. Oktober, mit Modernisierungsarbeiten an der Straßenbeleuchtung, dem Strom-Niederspannungsnetz sowie den Gas- und Wasserleitungen in der Mecklenburgstraße. +++ Platte Heide: Polizei will Raser bald geschickt ausbremsen +++

Während der Bauzeit für den Durchgangsverkehr gesperrt

„Auf dem gut 300 Meter langen Abschnitt erneuern wir die Energie- und Wasserleitungen für eine langfristig sichere Versorgung. In diesem Zuge bauen wir auch die Straßenbeleuchtung aus“, erklärt Bauleiter Detlef Soth von den Stadtwerken. +++ Teamgedanke: Stadtwerke Menden mit Award ausgezeichnet +++ Stadtwerke Menden: Gaspreis steigt ab 1. November deutlich +++

Die Mecklenburgstraße wird für den Durchgangsverkehr während der etwa zwölfwöchigen Bauzeit voll gesperrt. Für Anwohner bleibt die Straße von beiden Seiten bis zur Baustelle befahrbar.

