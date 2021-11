Menden: Mehrere Einbrüche und Taschendiebstahl am Wochenende

Gleich mehrere Einbrüche verzeichnet die Polizei am Wochenende in Menden.

Menden. Einbrecher und Taschendiebe haben am Wochenende ihr Unwesen in Menden getrieben. Auch ein BMW wurde ausgeschlachtet. Die Bilanz der Polizei.

Wohnungseinbrüche, ein ausgeschlachteter BMW und eine gestohlene Geldbörse – das ist die Bilanz der Polizei in Menden nach dem Wochenende. Die Taten im Einzelnen:

Einbruch in Einfamilienhaus am Veilchenweg in Menden

Am Samstag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Veilchenweg ein. Die Täter zerstörten einen Bewegungsmelder, hebelten ein rückwärtig gelegenes Fenster auf und gelangten so in das Wohnhaus. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen, zerstörten eine weitere Verbindungstür und entwendeten Schmuck. +++ Menden: Polizei jagt Einbrecher-Trio mit dem Hubschrauber +++

Einbruch in Keller eines Mehrfamilienhauses an der Werler Straße in Menden

Ebenfalls sind unbekannte Täter zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmittag in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Werler Straße eingedrungen. Dort hebelten sie zwei Kellerabteile auf und entwendeten einen Werkzeugkasten mit diversen Kleinwerkzeugen. +++ Einbruchsaison beginnt: Das rät die Polizei den Mendenern +++

Einbruch in Wohnung an der Hedwig-Dransfeld-Straße in Menden

Zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag gab es einen Einbruch in eine Wohnung an der Hedwig-Dransfeld-Straße. Die Unbekannten durchwühlten Kleiderschränke und Kommoden, nahmen jedoch nach den ersten Feststellungen nichts an sich. +++ Einbrecher über Weihnachten auf Diebeszug durch Menden +++

Baucontainer an der Hüstener Straße in Menden aufgebrochen

An der Hüstener Straße wurde in der Nacht zum Samstag ein Baucontainer aufgebrochen. Die Täter entwendeten einen Stemmhammer und einen Hochdruckreiniger. Außerdem durchtrennten die ungebetenen Gäste mehrere Schläuche.

BWM an der Gleiwitzerstraße in Menden ausgeschlachtet

Am Montagmorgen haben unbekannte Täter an der Gleiwitzerstraße einen geparkten BMW ausgeschlachtet. Ein Zeuge hatte die Werkstatt-Szene beobachtet und den Fahrzeugeigentümer informiert. Die Täter flüchteten mit einem Teil ihrer Beute mit einem grünen Fahrzeug. Als der Eigentümer zu seinem Fahrzeug kam, waren bereits Navi-System, Mittelkonsole, Lenkrad und ein Scheinwerfer weg. Die Motorhaube stand offen und rundherum lagen alle möglichen Plastikteile und Schrauben. Die Polizei stellte den Wagen zur Beweissicherung sicher.

Taschendiebe in Discounter an Holzener Dorfstraße unterwegs

Zudem wurde eine 55-jährige Mendenerin am Samstagnachmittag beim Einkaufen in einem Discounter an der Holzener Dorfstraße bestohlen. Sie hatte das Geschäft gegen 16.25 Uhr betreten und trug ihre Geldbörse in einem verschlossenen Rucksack auf dem Rücken. Zehn Minuten später bemerkte sie, dass der Rucksack offen stand und die Geldbörse weg war. Die Polizei warnt immer wieder vor Taschendieben, die sich seit einigen Monaten vermehrt in heimischen Discountern aufhalten. Kunden sollten ihre Geldbörsen unbedingt dicht am Körper tragen – zum Beispiel in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Keinesfalls darf ein Zettel mit der PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden.

Mit gestohlenen Bankkarten hohe Summen am Geldautomaten abgehoben

In den vergangenen Tagen gab es mehrere Fälle, in denen Diebe direkt mit der Bankkarte zum nächsten Geldautomaten gegangen sind und dort hohe Summen von den Konten ihrer Opfer abgebucht haben.

