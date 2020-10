Menden: Melanie Bähr soll Schröders Bürgermeisterbüro leiten

Menden. Erste Personalie des künftigen Chefs im Rathaus. Wächters Büroleiter Wolfgang Lück bleibt Personalchef. Schröder will weitere Veränderungen

Melanie Bähr wird neue Leiterin des Bürgermeisterbüros: Das hat der künftige Bürgermeister Roland Schröder am Freitag als erste Personalie bekanntgegeben. Melanie Bähr, bisher in der Finanzverwaltung, soll die wichtige Schnittstelle zwischen Bürgermeister, Politik und Verwaltung leiten, aber auch Referentin des Bürgermeisters sein.

Bähr ist seit mehr als 25 Jahren im Rathaus beschäftigt und mit vielen Querschnittsaufgaben betraut. „Dadurch ist Melanie Bähr im Rathaus tief vernetzt und anerkannt“, sagt Schröder. „Um einen reibungslosen Übergang hinzubekommen und alles direkt mit Amtsantritt ans Laufen zu bekommen, ist gerade diese Personalie besonders wichtig.“ Gemeinsam mit Bähr führe er bereits zahlreiche Gespräche mit künftigen Kolleginnen und Kollegen, berichtet Schröder.. Dieses Kennenlernen wolle er auch unmittelbar nach Amtsantritt rasch und coronagerecht fortführen.

Offizieller Amtsantritt des neuen Bürgermeisters im Stadtrat am 3. November

Unter dem scheidenden Bürgermeister Martin Wächter ist die Leitung des Bürgermeisterbüros aktuell noch durch Wolfgang Lück besetzt. Lück bekleidet diese Tätigkeit zusätzlich zu weiteren Aufgaben. Er wolle sich künftig wieder mehr auf seine Aufgaben als Abteilungsleiter Personal, Organisation und IT konzentrieren. Nach seinem Amtsantritt, die offizielle Einführung ist bekanntlich in der Ratssitzung am 3. November, will Schröder „zeitnah über weitere Veränderungen in der Stadtverwaltung informieren“

.