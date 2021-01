Menden: MeMo bringt Treff-to-go-Tüten auch in die Stadtteile

Menden Auch im zweiten Lockdown sind die Stadtteiltreffs in Menden für die Kinder und Jugendlichen da. Kinder- und Jugendmobil ist unterwegs.

Die Stadtteiltreffs in Menden müssen auch im zweiten Lockdown ihre Türen vorerst wieder schließen. Doch trotz aller Umstände sind sie auch weiterhin für die Kinder und Jugendlichen da.

„Wir wachsen mit unseren Aufgaben, so auch unsere Angebote. Wir sind so breit aufgestellt wie noch nie zuvor“, heißt es seitens der Treffs. „Uns ist es wichtig, die Kids in diesen schweren Zeiten, über welches Mittel auch immer, zu erreichen, auch wenn es vielleicht mal nur ein kurzes Winken aus dem Fenster ist.“

Angebote von Treff-to-go-Tüten bis Videokonferenz

Das Angebot reicht über Treff-to-go-Tüten mit abwechslungsreichen Rätseln oder Bastelanleitungen bis hin zur Hausaufgabenhilfe, verschiedenen Spielen, Online-Videokonferenzen oder Chatten über die App „Signal“.

Ab sofort ist außerdem das MeMo, das Mendener Kinder- und Jugendmobil, im gesamten Stadtgebiet unterwegs. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadtteiltreffs verteilen dabei Treff-to-go-Tüten an zusätzlichen Standorten, haben ein offenes Ohr für die Kinder und Jugendlichen und beraten über weitere bestehende Angebote.

MeMo: Von Dienstag bis Freitag in Menden unterwegs

Das MeMo ist am Nachmittag dienstags in Bösperde und Umgebung, mittwochs in Lendringsen und Umgebung, donnerstags auf der Platte Heide und Umgebung sowie freitags in der Stadtmitte und Umgebung unterwegs. Die Treff-to-go-Tüten hängen zudem mittwochs am Treff Bösperde und Treffpunkt Platte Heide sowie donnerstags am Zentrum und Treff Lendringsen aus. Alle Angebote sind auch unter www.jmndn.de zu

finden. Die Stadtteiltreffs sind unter folgenden Kontaktdaten erreichbar:

Das Zentrum

0160-90529365 oder 02373-390210 oder das-zentrum@menden.de;

Stadtteiltreff Bösperde

0170-4153903 oder 02373-67000 oder treff-boesperde@menden.de;

Stadtteiltreff Lendringsen

0170-4171913 oder 02373-1798304 oder treff-lendringsen@menden.de;

Treffpunkt Platte Heide

0170-4157948 oder 02373-67929 oder treff-platte-heide@menden.de.

Weitere Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!