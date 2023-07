Menden: Metalldiebe erbeuten bei Einbrüchen 16 Tonnen Kupfer

Menden. Metalldiebe haben bei zwei Firmen-Einbrüchen in Menden tonnenweise Kupferohre und -Kabel erbeutet. Was freilaufende Pferde damit zu tun haben.

Kupferdiebe haben in der Nacht zum Freitag (30. Juni) schwere Beute in Menden gemacht: Insgesamt wurden 15 bis 16 Tonnen Kupfer von zwei Firmengelände gestohlen. Einer der beiden Einbrüche wurde am Freitagmorgen in einem ganz anderen Zusammenhang von der Polizei entdeckt. +++ Lesen Sie auch: Menden: Dreister Metalldiebstahl an der Balver Straße +++

Pferde entkommen durch zerschnittene Zäune an der Fröndenberger Straße

Die Polizei wurde am Freitagmorgen benachrichtigt, weil an der Fröndenberger Straße Pferde durch zerschnittene Zäune entkommen waren. Dabei entdeckten die Polizeibeamten den Einbruch auf dem benachbarten Firmengelände. Die Diebe hatten Tore geöffnet, mehrere Weidezäune durchtrennt sowie den Zaun um ein Gelände der Stadtwerke zerstört. Von dort gelangten sie auf das Firmengelände. Diverse Kabeltrommeln wurde abgerollt und anschließend in ein Fahrzeug verladen. Dabei handelt es sich um etwa 3,5 bis 4 Tonnen Kupfer. Die Polizei sicherte Spuren.

Täter gelangen über ungenutztes Gelände auf die Lagerfläche an der Carl-Benz-Straße

Einen weiteren Einbruch gab es an der Carl-Benz-Straße. Dort gelangten die Täter über ein ungenutztes Gelände auf die Lagerfläche. Sie leerten insgesamt sechs Container. Darin lagen Kupferrohre in einer Größenordnung von insgesamt etwa zwölf Tonnen Kupfer. Auch dort sicherte die Polizei Spuren.

