Menden: Metalldiebe machen der Stadt zu schaffen

Menden. Mehrfach haben Unbekannte in den vergangenen Tagen Gullydeckel an Straßenrändern gestohlen.

Metalldiebe sorgen derzeit für Verärgerung in der Mendener Stadtverwaltung. Gleich mehrfach haben Unbekannte in der vergangenen Tagen Gullydeckel an Straßenrändern gestohlen.

Diese Abdeckungen wurden offensichtlich mehrfach im Stadtgebiet gestohlen, wie die Verwaltung nun mitteilt. „Anders können sich die Verantwortlichen im Baudezernat und vom Mendener Baubetriebshof dies nicht erklären“, so Stadtsprecher Johannes Ehrlich. Die Stadt bitte daher darum, darauf zu achten, ob an Straßenrändern die Abdeckungen fehlen.

Fußgänger könnten sich beim Überqueren von Straßen verletzen und auch an Fahrzeugen kann erheblicher Schaden entstehen. Der Mendener Baubetriebshof (MBB) ist bemüht, fehlende Abdeckungen so schnell wie möglich zu ersetzen. „Das ist aber oft nicht möglich, da an einigen Stellen die verschwundenen Einlaufgitter nicht mehr erhältlich sind“, so Ehrlich. So müssen die Straßeneinläufe im schlimmsten Fall komplett erneuert werden, was mit umfangreichen Bauarbeiten verbunden ist.

