Menden: Mit 88 km/h auf Bräukerweg geblitzt - Fahrverbot

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf dem Bräukerweg in Menden - hier ein Symbolbild -

Menden. Auf dem Bräukerweg in Menden ist ein Pkw mit 88 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft geblitzt worden. Neben einer Anzeige gibt’s ein Fahrverbot.

Bei Geschwindigkeitskontrollen in Menden hat die Polizei knapp 1000 Fahrzeuge kontrolliert. 114 Mal wurde ein Verwarngeld fällig, acht Mal eine Anzeige und einmal ein Fahrverbot verhängt.

Bräukerweg

In der Zeit von 19.30 bis 21 Uhr kontrollierte die Polizei am Montag am Bräukerweg 191 Fahrzeuge. 18 waren innerorts - erlaubt sind dort 50 km/h – zu schnell unterwegs. Für 88 km/h gibt’s nun eine Anzeige und ein Fahrverbot.

Bieberkamp

Häufig deutlich zu schnell waren Verkehrsteilnehmer am Montag zwischen 17.30 und 19.20 Uhr auf dem Bieberkamp in Lendringsen unterwegs. Die Polizei kontrollierte 150 Fahrzeuge, bei 43 blitzte es. 37 Mal wurde ein Verwarngeld fällig, sechs Mal eine Anzeige. Höchster Messwert: 107 km/h bei erlaubten 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften.

Schwitter Weg

Von 600 Fahrzeugen, die die Polizei am Montag zwischen 15.05 und 17.15 Uhr auf dem Schwitter Weg kontrollierte, waren 61 zu schnell. Eine Anzeige wurde geschrieben für 59 km/h bei erlaubten 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft.

