Menden: Mit Farbe gesprüht - Polizei sucht Rucksack-Besitzer

Menden. Ein Zeuge erwischte einen mutmaßlichen Sprayer. Der Jugendliche sprühte in Menden mit einer Farbsprühdose. Was das mit einem Rucksack zu tun hat.

Einem Zeugen fiel am Freitag, gegen 14.30 Uhr, am Parkplatz des alten Sportplatzes an der Gerhart-Hauptmann-Straße in Menden-Lendringsen ein Jugendlicher auf, der eine Farbsprühdose in der Hand hielt und damit in die Luft sprühte. Er sprach den Jugendlichen an. Als dieser daraufhin versuchte davonzulaufen, griff er ihn am mitgeführten Rucksack. Der Jugendliche streifte den Rucksack ab und rannte davon. Jetzt sucht ihn die Polizei. +++ Menden: Polizei erwischt mutmaßliche Graffiti-Sprayer +++

Die anschließend informierte Polizei stellte den Rucksack sowie die Sprühdose sicher. Ob es im Vorfeld zu Sachbeschädigungen durch Graffiti gekommen ist, konnte bislang noch nicht abschließend geklärt werden.

Jugendlicher trug dunkle Mütze und blaue Jeans

Die Polizei sucht nun den Besitzer des Rucksacks. Er wurde durch den Zeugen wie folgt beschrieben: 1,75 bis 1,85 Meter groß, 15 bis 16 Jahre alt, dunkle Mütze, blaue Jeans, Brille, Mund-Nasen-Schutz vor dem Gesicht, blaue Steppjacke. +++ Mendener muss 5400 Euro Geldstrafe für Graffiti zahlen +++

Zeugenhinweise erbittet die Polizei telefonisch unter 02373/9099-0.

