Menden: MK-Impfbus macht Donnerstag Station am Papenbusch

Der Impfbus des Märkischen Kreises steht einen Tag vor Heiligabend auf dem Gelände der Stadtwerke am Papenbusch in Menden.

Menden. Der Impfbus des Märkischen Kreises kommt einen Tag vor Heiligabend zum Papenbusch in Menden. Boosterimpfung dann bereits nach drei Monaten.

Der Impfbus des Märkischen Kreises macht am Donnerstag, 23. Dezember, wieder Station in Menden. In der Zeit von 10 bis 13 Uhr steht der Bus auf dem Gelände der Stadtwerke am Papenbusch (Am Papenbusch 8 bis 10). Geimpft werden nach Auskunft des Märkischen Kreises alle Impfwilligen ab zwölf Jahren (Unter 16-Jährige mit Einwilligung der Eltern). +++ Corona: Omikron-Variante auch im MK erstmals nachgewiesen +++

Neu ist eine Stiko-Empfehlung: Demnach soll die Auffrischungsimpfung für alle Personen ab 18 Jahren erfolgen, deren vollständige SARS-CoV-2-Grundimmunisierung mindestens drei Monate her ist. Der neue Impfabstand wird auch in den Impfbussen umgesetzt, bestätigt Kreissprecher Alexander Bange. Weitere Informationen zu den Corona-schutzimofungen auf der Internetseite des Märkischen Kreises www.markischer-kreis.de +++ Alle Informationen zur aktuellen Corona-Lage im Märkischen Kreis in unserem Newsblog +++

Der Märkische Kreis meldet am Mittwoch 230 Neuinfektionen, darunter 27 aus Menden und vier aus Balve. 47 Covid-19-Patienten werden im MK derzeit im Krankenhaus behandelt, davon 18 auf der Intensivstation, zehn von ihnen werden beatmet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden