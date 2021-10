Menden: MKG Kornblumenblau verabschiedet ihre Prinzenpaare

Menden. Großer Gesellschaftsabend bei der MKG Kornblumenblau. Die Prinzenpaare Andreas II. und Michaela I. sowie Luca I. und Amy I. werden verabschiedet.

Zu einem gelungenen und kurzweiligen Gesellschaftsabend trafen sich kürzlich die Aktiven der MKG Kornblumenblau auf der Wilhelmshöhe in Menden. Durch den Abend führten der Präsident Michael Fringes und der 1. Vorsitzende Jörg Spieckermann.

Mit Verdienstorden ausgezeichnet

Im ersten offiziellen Teil des Abends ging es um die zur letzten Generalversammlung im September ausgeschiedenen Franz-Josef (Charly) Edlerherr, Präsident, und Gisbert van Gelder, 1. Vorsitzender. Ihnen wurde im Namen der gesamten Gesellschaft für ihre jahrelange Vorstandsarbeit gedankt.

+++ Mendener Karnevalisten feiern ihre neuen Regenten +++

Des Weiteren wurden dieses Jahr fünf Mitglieder der MKG Kornblumenblau mit dem Verdienstorden des „Bund des deutschen Karnevals“ ausgezeichnet. Die Ehrungen führte der 1. Vorsitzende des „Bundes westfälischer Karneval“, Rolf Schröder, durch. Beate Gies erhielt für 30 Jahre Mitgliedschaft den Orden in Silber, Manfred Gies und Hubert Baumeister erhielten ihn in Gold für 40 Jahre Mitgliedschaft und Barbara Hamer-Linnhoff und Reinhard Fabry erhielten für 50 Jahre Mitgliedschaft den Orden in Gold mit Brillanten.

Ex-Prinz muss zur Prüfung antreten

Danach wurde das Prinzenpaar Andreas II. und Michaela I. sowie das Kinderprinzenpaar Luca I., der nicht anwesend sein konnte, und Amy I., verabschiedet. Sie wurden durch die Geschäftsführerin der Gesellschaft, Lisa Edlerherr, ihrer Insignien entledigt. Der Ex-Prinz Andreas II. musste sich dann noch einer Prüfung unterziehen, um in die Prinzengarde aufgenommen zu werden. Trotz einiger kniffliger Aufgaben schaffte er die Prüfung mit Bravour.

Solomariechen Kathi und Sophie tanzen

Für die tänzerischen Einlagen sorgten die Solomariechen Kathi und Sophie. Die musikalische Begleitung war durch Thomas Weber sichergestellt.

+++ Michael Fringes ist neuer Präsident +++

Die MKG Kornblumenblau hat sich entschieden die kommende Session 2021/2022 so normal wie möglich durchzuführen – soweit Corona dies ermöglicht. Dazu gehört als erste Veranstaltung das „Hoppeditzerwachen“ am 11. November. Es findet um 11.11 Uhr an der Bahnhofstraße an der „Mendener Mühle“ statt. Die Jecken der MKG Kornblumenblau werden mit karnevalistischer Musik und Gesang dafür sorgen, dass der Hoppeditz dem Mühlengraben entsteigt.

Prinzenproklamation am 20. November

Die nächste Veranstaltung ist die Prinzenproklamation am 20. November ab 19.11 Uhr auf der Wilhelmshöhe (Einlass ab 18 Uhr, Eintrittspreis: 15 Euro). Das neue Stadtprinzenpaar wird an diesem Abend proklamiert, umrahmt von einem abwechslungsreichen Programm mit Musik und Tanz.

Die Karten können auf der Homepage der MKG Kornblumenblau (www.mkg-kornblumenblau.de ) reserviert werden.

