Modebegeisterte dürfen sich am Freitag auf eine Modenschau freuen.

Fashion Night Menden: Modenschau am Freitagabend vor dem Alten Rathaus

Menden. Das Stadtmarketing organisiert gemeinsam mit den Boutiquen Rieber und La Tienda eine abendliche Modenschau mitten in Menden.

Das Stadtmarketing Menden organisiert für Freitag, 28. August, eine Modenschau mitten in Menden. Die „Fashion Night“ findet von 17 bis 22 Uhr auf dem Marktplatz vor dem Alten Rathaus statt.

Die beiden Boutiquen Brunhilde Rieber und La Tienda präsentieren die Modenschau, musikalisch begleitet wird das Event von DJ Martin Wiggeshof, ab 20 Uhr startet das Duo ‚Heart & Soul‘ mit Live-Musik.„Die Fashion Night soll modebegeisterte Menschen zusammenbringen und einen unterhaltsamen Abend bieten“, erklärt Melanie Kersting vom Stadtmarketing. Für die nötige Hygiene, so Kersting, ist ebenfalls gesorgt.

Bestellen Sie hier unseren Menden-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bewirtet wird nur an den Tischen und mit ausreichend Abstand. „Es stehen 170 Sitzplätze zur Verfügung, eine Reservierung in der Zeit von 17 bis 22 Uhr ist durchaus empfehlenswert“, rät Jenni Gröhlich vom Stadtmarketing. An den Tischen werden hochwertige Weine und weitere Getränke serviert, zu essen gibt es Currywurst.

Modells und Zuschauer mußten sich wegen Gewitter gedulden Modells und Zuschauer mußten sich wegen Gewitter gedulden Szenen vom Gewitter und der anschließenden Modenschau. Foto: Martina Dinslage

Modells und Zuschauer mußten sich wegen Gewitter gedulden Szenen vom Gewitter und der anschließenden Modenschau. Foto: Martina Dinslage

Modells und Zuschauer mußten sich wegen Gewitter gedulden Szenen vom Gewitter und der anschließenden Modenschau. Foto: Martina Dinslage

Modells und Zuschauer mußten sich wegen Gewitter gedulden Szenen vom Gewitter und der anschließenden Modenschau. Foto: Martina Dinslage

Modells und Zuschauer mußten sich wegen Gewitter gedulden Szenen vom Gewitter und der anschließenden Modenschau. Foto: Martina Dinslage

Modells und Zuschauer mußten sich wegen Gewitter gedulden Szenen vom Gewitter und der anschließenden Modenschau. Foto: Martina Dinslage

Modells und Zuschauer mußten sich wegen Gewitter gedulden Szenen vom Gewitter und der anschließenden Modenschau. Foto: Martina Dinslage

Modells und Zuschauer mußten sich wegen Gewitter gedulden Szenen vom Gewitter und der anschließenden Modenschau. Foto: Martina Dinslage

Modells und Zuschauer mußten sich wegen Gewitter gedulden Szenen vom Gewitter und der anschließenden Modenschau. Foto: Martina Dinslage

Modells und Zuschauer mußten sich wegen Gewitter gedulden Szenen vom Gewitter und der anschließenden Modenschau. Foto: Martina Dinslage / Westfalenpost

Modells und Zuschauer mußten sich wegen Gewitter gedulden Szenen vom Gewitter und der anschließenden Modenschau. Foto: Martina Dinslage

Modells und Zuschauer mußten sich wegen Gewitter gedulden Szenen vom Gewitter und der anschließenden Modenschau. Foto: Martina Dinslage

Modells und Zuschauer mußten sich wegen Gewitter gedulden Szenen vom Gewitter und der anschließenden Modenschau. Foto: Martina Dinslage

Modells und Zuschauer mußten sich wegen Gewitter gedulden Szenen vom Gewitter und der anschließenden Modenschau. Foto: Martina Dinslage

Modells und Zuschauer mußten sich wegen Gewitter gedulden Szenen vom Gewitter und der anschließenden Modenschau. Foto: Martina Dinslage

Modells und Zuschauer mußten sich wegen Gewitter gedulden Szenen vom Gewitter und der anschließenden Modenschau. Foto: Martina Dinslage

Modells und Zuschauer mußten sich wegen Gewitter gedulden Szenen vom Gewitter und der anschließenden Modenschau. Foto: Martina Dinslage

Modells und Zuschauer mußten sich wegen Gewitter gedulden Szenen vom Gewitter und der anschließenden Modenschau. Foto: Martina Dinslage

Modells und Zuschauer mußten sich wegen Gewitter gedulden Szenen vom Gewitter und der anschließenden Modenschau. Foto: Martina Dinslage

Modells und Zuschauer mußten sich wegen Gewitter gedulden Szenen vom Gewitter und der anschließenden Modenschau. Foto: Martina Dinslage

Modells und Zuschauer mußten sich wegen Gewitter gedulden Szenen vom Gewitter und der anschließenden Modenschau. Foto: Martina Dinslage

Modells und Zuschauer mußten sich wegen Gewitter gedulden Szenen vom Gewitter und der anschließenden Modenschau. Foto: Martina Dinslage

Modells und Zuschauer mußten sich wegen Gewitter gedulden Szenen vom Gewitter und der anschließenden Modenschau. Foto: Martina Dinslage

Modells und Zuschauer mußten sich wegen Gewitter gedulden Szenen vom Gewitter und der anschließenden Modenschau. Foto: Martina Dinslage

Modells und Zuschauer mußten sich wegen Gewitter gedulden Szenen vom Gewitter und der anschließenden Modenschau. Foto: Martina Dinslage

Modells und Zuschauer mußten sich wegen Gewitter gedulden Szenen vom Gewitter und der anschließenden Modenschau. Foto: Martina Dinslage

Modells und Zuschauer mußten sich wegen Gewitter gedulden Szenen vom Gewitter und der anschließenden Modenschau. Foto: Martina Dinslage

Modells und Zuschauer mußten sich wegen Gewitter gedulden Szenen vom Gewitter und der anschließenden Modenschau. Foto: Martina Dinslage

Modells und Zuschauer mußten sich wegen Gewitter gedulden Szenen vom Gewitter und der anschließenden Modenschau. Foto: Martina Dinslage

Modells und Zuschauer mußten sich wegen Gewitter gedulden Szenen vom Gewitter und der anschließenden Modenschau. Foto: Martina Dinslage

Modells und Zuschauer mußten sich wegen Gewitter gedulden Szenen vom Gewitter und der anschließenden Modenschau. Foto: Martina Dinslage

Modells und Zuschauer mußten sich wegen Gewitter gedulden Szenen vom Gewitter und der anschließenden Modenschau. Foto: Martina Dinslage

Modells und Zuschauer mußten sich wegen Gewitter gedulden Szenen vom Gewitter und der anschließenden Modenschau. Foto: Martina Dinslage

Modells und Zuschauer mußten sich wegen Gewitter gedulden Szenen vom Gewitter und der anschließenden Modenschau. Foto: Martina Dinslage

Modells und Zuschauer mußten sich wegen Gewitter gedulden Szenen vom Gewitter und der anschließenden Modenschau. Foto: Martina Dinslage

Modells und Zuschauer mußten sich wegen Gewitter gedulden Szenen vom Gewitter und der anschließenden Modenschau. Foto: Martina Dinslage

Modells und Zuschauer mußten sich wegen Gewitter gedulden Szenen vom Gewitter und der anschließenden Modenschau. Foto: Martina Dinslage

Modells und Zuschauer mußten sich wegen Gewitter gedulden Szenen vom Gewitter und der anschließenden Modenschau. Foto: Martina Dinslage

Darüber hinaus stehen auch die ansässigen Gastronomen mit ihren Angeboten zur Verfügung.

In Zeiten von Corona unterhaltsame Veranstaltungen bieten

Das Stadtmarketing hatte bei der Organisation einige Helfer und Sponsoren: Neben den beiden Boutiquen und der Salsa Mexican Bar, die sich um den Aufbau und die Bewirtung kümmert, gibt es noch weitere Unterstützer.

„Ohne den großartigen Einsatz von Frau Renfordt vom Ordnungsamt und der Unterstützung des Initiativkreises Mendener Wirtschaft wäre das Event definitiv nicht zustande gekommen“ betont Jenni Gröhlich. „Wir wollen den Bürgern Mendens auch in Zeiten von Corona unterhaltsame Events bieten – und das geht nur, wenn alle zusammenarbeiten!“

Tischreservierungen: info@salsamenden.de, Vermerk ‚Menden Fashion Night‘