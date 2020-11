Menden: Moped und Mountainbike samt Helm gestohlen

Die Polizei bittet nach den beiden Diebstählen in Menden um Hinweise.

Menden. Die Polizei bittet nach zwei Diebstählen um Hinweis. Ein auf dem Bürgersteig abgestelltes Moped wurde gestohlen, ebenso ein Mountainbike.

Der Eigentümer des Mopeds hatte sein Fahrzeug am Montag gegen 19.30 Uhr neben dem Gehweg an einem Zaun abgestellt. Am nächsten Tag gegen 17 Uhr bemerkte er den Diebstahl. Es handelt sich um eine Yamaha Neo’s 50 4T mit dem Versicherungskennzeichen „284HSK.

Unbekannte schneiden Kette durch und nehmen Fahrrad samt Helm mit

Am Schwitter Weg verschwand am Dienstag ein Mountainbike. Der Eigentümer hatte sein Fahrrad am Morgen um 7.40 Uhr auf dem Parkplatz der Wilhelmshöhe abgeschlossen und mit einer Kette gesichert. Unbekannte durchschnitten die Kette und nahmen das Rad mitsamt Helm mit. Es handelt sich um ein blaues Compel-Rad vom Typ Compel HT 5.7 und einen schwarzen Sturzhelm vom Typ Abus Aduro 2.0.

