Menden: Mountainbike mitsamt Zahlenschloss gestohlen

Das schwarze Mountainbike – hier ein Symbolbild - wurde in Menden samt Schloss gestohlen.

Menden. Am Hönne-Berufskolleg in Menden ist am Donnerstag ein schwarzes Mountainbike gestohlen worden. Es verschwand laut Polizei samt Zahlenschloss.

Erneut ist in Menden ein Fahrrad gestohlen worden, diesmal am Hönne-Berufskolleg an der Werler Straße.

Das schwarze Mountainbike der Marke Rockrieder (Typ ST530) ist laut Polizei am Donnerstag zwischen 9.30 und 11.05 Uhr gestohlen. Der Inhaber hatte sein MTB mit einem Zahlenschloss am Fahrradständer des Hönne-Berufskollegs befestigt. Als er zurückkehrte, war es mitsamt Schloss verschwunden.

Erst vor wenigen Tagen wurden in Menden gleich zwei Fahrräder gestohlen - trotz guter Schlösser.

Hinweise bitte unter Telefon 02373/9099-0 an die Polizei in Menden.

