Viele Mendener kennen ihn als „ Mr. Barmer “. Überregional wurde er als Minigolf-Profi bekannt. Nun geht Reinhard Neitzke, Regionalgeschäftsführer bei der Barmer in Menden , in den Ruhestand – und damit beginnt für ihn am Dienstag, 1. Dezember, ein neues Lebenskapitel.

„Ich habe immer gerne gearbeitet“, sagt der 56-Jährige. Nun aber habe sich für ihn „die Möglichkeit ergeben, in den Vorruhestand zu gehen“. Im Sommer habe er ein entsprechendes Angebot von seinem Arbeitgeber erhalten, „und das habe ich nach reiflicher Überlegung angenommen“. Er habe sein Berufsleben ohnehin mit Blick darauf geplant, „dass ich nicht mehr arbeite, wenn ich 60 bin“. Der Grund hierfür liege in seinen ersten Jahren bei der Barmer: „Ich habe damals gesehen, wie schnell sich das Leben ändern kann“, blickt er zurück.

Als er damals in Balve arbeitete, sei eine junge Frau in die Geschäftsstelle gekommen. Zunächst habe sie eine Erkältung gehabt, dann eine Grippe, dann eine Lungenentzündung – „und nach sechs Wochen bekam sie dann die Diagnose Leukämie“. Reinhard Neitzke begleitete die junge Frau beruflich bis zu ihrem Tod. Danach waren für ihn zwei Dinge klar: „Zum einen, dass es ganz schnell vorbei sein kann. Und zum anderen, dass man sich im Privatleben von solchen beruflichen Erfahrungen trennen muss. Wenn ich all das, was ich erlebt habe, mit nach Hause nehmen würde, dann könnte ich mich gleich dazulegen.“

Geschäftsstelle in Menden bleibt erhalten Der gebürtige Mendener Reinhard Neitzke hat die Realschule Lendringsen besucht und ist gelernter Industriekaufmann (Schmöle). Nach dem Zivildienst arbeitete er zwischenzeitlich als Verwaltungsangestellter beim Arbeitsamt. Nach einem Jahr in den USA fing er bei der Barmer als Sachbearbeiter an. Ab Oktober 1987 war er in der damals neu eröffneten Geschäftsstelle in Balve tätig. Nach verschiedenen Stationen bei der Barmer übernahm er 1998 die Geschäftsstelle in Menden , wo er bis Ende November 2020 als Regionalgeschäftsführer tätig war – damit war er neben Menden zugleich auch zuständig für Fröndenberg, Balve und Neuenrade. Reinhard Neitzke ist verheiratet und hat einen 21-jährigen Sohn . Auch wenn Reinhard Neitzke in den Vorruhestand geht, „bleibt die Geschäftsstelle in Menden natürlich erhalten“, sagt der 56-Jährige. Sein Nachfolger wird Daniel Oelke , der die Arbeit bei der Barmer in Menden aus früheren Jahren kennt.

Auch der Sport war für Reinhard Neitzke stets ein Ausgleich zum Beruf. Viele Jahre spielte er mit großer Passion Minigolf : „Da habe ich über lange Zeit zwei Leben geführt – das erste bei der Barmer , und das habe ich auch sehr gerne gemacht, und das zweite im Leistungssport .“ So arbeitete er auch äußerst erfolgreich als Bundestrainer der Minigolf-Nationalmannschaft : „Ich glaube, dadurch habe ich viel kompensieren können.“ Unter anderem gewann er 1993 mit der Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft . Er sei dankbar für die Chancen, die er habe nutzen können.

Nur eines ärgert Reinhard Neitzke über alle die Jahre als Barmer-Chef immer wieder – die Unzufriedenheit und das Mäkeln mancher über die Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse . „Es ist toll, was wir in Deutschland für eine Sozialversicherung haben“, sagt der Mendener. „Ich kann nicht verstehen, warum viele das schlechtreden.“ Als er 1986/87 in Los Angeles gelebt habe, „habe ich das andere System kennengelernt, als ich dort dann einen medizinischen Eingriff brauchte“. Insgesamt, so habe er festgestellt, habe das Anspruchsdenken vieler Menschen zugenommen.

Und was macht der frischgebackene Vorruheständler ab Dezember? „Ich bin selbst sehr gespannt“, sagt Reinhard Neitzke. „Ich freue mich vor allem, dass ich die Möglichkeit habe, relativ fit in diese Phase zu gehen.“ Da seine Ehefrau weiterhin arbeitet, „werden wir jetzt die Rollen tauschen“, sagt der 56-Jährige. Haus, Garten, Hund und Familie – da werde keine Langeweile aufkommen.

Darüber hinaus plane er, sich ehrenamtlich zu engagieren. „Außerdem werde ich viel Zeit auf dem Golfplatz verbringen.“ Denn aus dem einstigen Minigolfspieler ist nun ein Golfspieler geworden: „Golf ist ein Sport, der mir wunderbar beim Abschalten hilft.“