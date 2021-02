Die Mülltonnen werden am Montag in Menden nicht geleert - hier ein Symbolbild.

Wintereinbruch Menden: Müllabfuhr leert die Tonnen am Montag nicht

Menden. Weil viele Straßen in Menden durch Eis und Schnee für die Müllwagen nicht zu erreichen sind, werden die Tonnen am Montag nicht geleert.

Witterungsbedingt kann die Müllabfuhr am Montag in Menden nicht wie gewohnt stattfinden. Das teilt der Zweckverband für Abfallbeseitigung (ZfA) am Mittag mit.

Aufgrund von Schnee und Eis seien viele Straßen und viele Behälter nicht zu befahren beziehungsweise nicht zu erreichen. Die Leerung der Tonnen der am Montag nicht angefahrenen Straßen soll am Dienstag, sobald es das Wetter zulässt, nachgeholt werden.

Straßen werden am Folgetag abgefahren

Auch in den nächsten Tagen gilt, dass Straßen, die nicht abgefahren werden, am Folgetag nachgefahren werden sollen. Auf der Website des Zweckverbandes für Abfallbeseitigung (www.zfa-iserlohn.de) wird regelmäßig über aktuelle Störungen bei der Müllabfuhr informiert.

Ein großes Problem für die Müllwerker sind glatte Gehwege und Zuwegungen. Damit die Mülltonnen gezogen werden können, müssen die Wege zu den Tonnen geräumt sein.

