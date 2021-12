Menden: Mutiger Nachbar und falscher Impfausweis

Menden. Unglaubliche Einsatzberichte: Impfpass-Fälscher will weitermachen. Bei Balkonbrand rettet ein Nachbar seine Mitbewohner.

Es erscheint unglaublich, was Feuerwehr und Polizei in Menden mitunter zu berichten haben. So hat ein 41-jähriger Mendener am Donnerstag in einer Mendener Apotheke einen gefälschten Impfausweis vorgelegt, um an den QR-Code für die Smartphone-App zu kommen. Die Apotheke prüfte den Ausweis und entdeckte gleich mehrere Fälschungshinweise. Statt der begehrten Bestätigung bekam der Mann eine Strafanzeige wegen der Fälschung von Gesundheitszeugnissen. Gegenüber der Polizei erklärte er daraufhin aber lediglich, dass er beim nächsten Versuch darauf achten werde, einen besser gefälschten Ausweis vorzulegen.

Scheiben geplatzt, Rauch schon der Wohnung: Nachbar mit Feuerlöscher hilft

Einem mutigen Nachbarn verdanken seine Nachbarn womöglich Leben und Gesundheit. In der Nacht auf Montag hatten Gegenstände auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses Feuer gefangen, durch die Hitzeeinwirkung waren bereits die Balkonscheiben geplatzt, wodurch der Brandrauch auch in die Wohnung zog. Ein Nachbar bemerkte den Brand und eilte mit einem Feuerlöscher zur Hilfe. Damit schaffte er es die Flammen fast vollständig niederzuschlagen und so eine Ausbreitung auf die Wohnung zu verhindern. Die Feuerwehr erledigte die Nachlöscharbeiten, wozu unter anderem die Holzvertäfelung des Daches geöffnet werden musste.

Bewohnerin der Brandwohnung erleidet Schnittverletzung

Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung zog sich eine Schnittverletzung zu, die durch den Rettungsdienst behandelt wurde. Auch der Ersthelfer wurde kurz untersucht, ein Transport in ein Krankenhaus war aber in beiden Fällen nicht notwendig. Nach etwa 30 Minuten war der Einsatz beendet.

