Menden: Schwerstverletzter bei schwerem Unfall am Bieberkamp

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Freitagabend (11. August) am Bieberkamp in Lendringsen in Höhe Einmündung Meierfrankenfeldstraße ist eine Person schwerst verletzt worden. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Der Bereich musste großräumig gesperrt werden. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort.

Wie sich der Unfall, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren, ereignet hat, ist bislang noch unklar. Die Feuerwehr war um 21.34 Uhr alarmiert worden. An der Unfallstelle lag eines der beides Autos, ein silberfarbenes, auf der Seite an einem Baum. Das andere Fahrzeug stand auf dem Bürgersteig in Fahrtrichtung Böingsen.

Der Fahrer des silberfarben Wagens wurde von den Rettungskräften zunächst über das Fahrerfenster versorgt. Mit Hilfe einer Säbelsäge und eines Hydraulikspreizers wurde dann das Autodach abgenommen und der Mann aufgrund einer Verletzungen mit höchster Vorsicht im RTW zum Rettungshubschrauber gebracht, der am Walzweg gelandet war. Er flog den Schwerstverletzten um kurz nach 23 Uhr in das Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum.

Am Bieberkamp in Lendringsen hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind vor Ort. Foto: Thomas Hagemann / WP

Sperrung für Landung des Rettungshubschraubers ausgeweitet

Die Feuerwehr informierte kurz vor 22 Uhr über das soziale Netzwerk Facebook über den Unfall und die damit verbundene Sperrung des Bieberkamp. Für die Landung des Rettungshubschraubers musste die Sperrung kurz darauf ausgeweitet werden. Zusätzlich zum Bieberkamp waren auch die Fischkuhle zwischen Abzweig B 515 und Lendringser Hauptstraße sowie die Kreuzung Bieberkamp/Lendringser Hauptstraße voll gesperrt.

