Unfallflucht Menden: Nach Spiegel-Kollision landet Pkw in der Leitplanke

Menden. Bei der Begegnung zweier Pkw in Menden stießen die Außenspiegel aneinander. Ein Fahrer flüchtete, der andere landete mit Pkw in der Leitplanke.

Nach der Kollision der jeweils linken Außenspiegel ist auf der Bertingloher Straße in Menden einer der beiden beteiligten Pkw in der Leitplanke gelandet. Der andere, bislang unbekannte Fahrer, beging Unfallflucht fuhr mit seinem Wagen weiter in Richtung Menden.

Der Unfall ereignete sich am Freitagabend um gegen 22.20 Uhr auf der Bertingloher Straße. Wie die Polizei berichtet, kam dem Unfallbeteiligten in Höhe der Hausnummer 81 der unbekannte Fahrer mit seinem Pkw entgegen. Im Begegnungsverkehr berührten sich die jeweiligen linken Außenspiegel der Fahrzeuge. Durch den Knall des Anpralls der beiden Außenspiegel, so die Polizei, kam der Unfallbeteiligte nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen eine Leitplanke.

Unfallflucht: Polizei schätzt Schaden auf circa 8000 Euro

Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr mit seinem Fahrzeug die Bertingloher Straße in Fahrtrichtung Menden weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf circa 8000 Euro.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!