Menden: Nach Unfällen geflüchtet – Polizei ermittelt jetzt

Menden. Die Polizei in Menden hat zwei Unfallfluchten aufgenommen und sucht nun nach den Verursachern der Schäden.

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Freitagabend um 22.02 Uhr einen Baum auf dem Kaufland-Parkplatz an der Holzener Straße in Menden und entfernte sich anschließend vom Unfallort. An dem Baum entstand Schaden von ca. 150 Euro.

Und noch eine weitere Unfallflucht meldet die Polizei: In der Straße „Ob dem Lahrtal“ 34 hatte eine 33-jährige Mendenerin am Freitag von 15 bis 21.10 Uhr ihren Pkw auf dem Parkstreifen abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie an der Heckklappe mehrere Beschädigungen fest. Als Unfallverursacher könnte ein hinter dem Pkw abgestellter Lkw infrage kommen. Die Ermittlungen dauern an.

