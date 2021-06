Menden: Nackter Mann zeigt sich an der Ruhr Spaziergängerin

Menden. In den Ruhrwiesen in Menden zeigte sich ein nackter Mann einer Spaziergängerin. Sie rief die Polizei – die den Mann sogar noch vor Ort antraf.

Ein nackter Mann zeigte sich am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr einer Frau in den Ruhrwiesen in Menden an der Heidestraße. Die Frau rief per Notruf die Polizei, die den Mann sogar noch antraf.

Eine Streife rückte daraufhin zu den Ruhrwiesen an der Heidestraße in Menden aus. Die Beamten trafen den 62-Jährigen Mendener in Unterwäsche auf einem Feld sitzend an. Er wies jede Schuld von sich und gab an, nur „das schöne Wetter genießen zu wollen“.

Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen und Platzverweis

Die Polizisten zeigten ihn wegen exhibitionistischer Handlungen an und erteilten einen Platzverweis. Wie es im Polizeibericht heißt, habe der Mann keine sexuellen Handlungen an sich vorgenommen.

