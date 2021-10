Menden: Naturschutzzentrum Arche Noah beantragt Zuschuss

Menden. Spenden und einzelne Veranstaltungen reichen nach Corona noch immer nicht aus, um alle Kosten zu decken.

Das Naturschutzzentrum Arche Noah hat noch immer mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen. Bei der Stadt hat der Förderverein daher nun einen Zuschuss beantragt. Wie in den vergangenen Jahren geht es um 6500 Euro. Dabei ist der Förderverein überregional erfolgreich.

Seit 2018 fließen die Mittel jährlich an den Förderverein – für die Unterhaltung des Lernorts. Denn: „Trotz erheblichem ehrenamtlichen Engagements der Mitglieder gelingt es nicht, die für die Unterhaltung der Anlage erforderlichen Mittel aus Veranstaltungsentgelten und Spenden aufzubringen“, heißt es dazu. Hinzu kommen Fälle von Vandalismus wie am Gewässerlehrpfad (WP berichtete), auf deren Kosten der Förderverein oftmals selber sitzen bleibt. Ein Ärgernis für die Ehrenamtler.

Ausbau des Angebots

Im Umweltausschuss am Mittwoch, 27. Oktober, geht es nicht nur um den einmaligen Zuschuss, sondern auch um eine längerfristige Zusammenarbeit von Stadt und Arche Noah. „Uns fehlt ein Partner. Wir haben seit eineinhalb Jahren keine Einnahmen mehr“, berichtete Arche-Leiter Ulrich Hering zuletzt. Dabei ist die Arche von vielen Institutionen für ihre Arbeit ausgezeichnet worden, das Freiluftklassenzimmer oder aber auch die weiteren außerschulischen Lernangebote würden – außerhalb von Corona – gern in Anspruch genommen. Inzwischen besuchen Schüler aus dem gesamten Märkischen Kreis das Zentrum am ehemaligen Naturbad. Im kommenden Jahr könnten sogar Schulen aus dem Hochsauerlandkreis nach Menden fahren, um die Themen Energie, Umwelt, Wiese und Wasser zu behandeln.

Die Gespräche zwischen der Stadt, dem Förderverein und die für das BNE-Regionalzentrum Arche Noah zuständige BNE-Agentur NRW über eine längerfristige Zusammenarbeit sind inzwischen aufgenommen worden, wie es vonseiten der Verwaltung dazu heißt. Derzeit werden verschiedene Modelle einer Kooperation erarbeitet und geprüft.

