Menden: Nelja Sonnenberg sticht hauchzarte Powder Brows

Lendringsen. Mit dem SN Kosmetikstudio startet Nelja Sonnenberg in die Selbstständigkeit. So macht sie aus den Augenbrauen von Mayleen Schubert Powder Brows.

Mit kleinen Hilfsmitteln will Nelja Sonnenberg die natürliche Schönheit ihrer Kundinnen hervorheben – und erfüllt sich mit ihrer Arbeit einen Traum. Die 30-Jährige hat sich vor etwa einem Jahr selbstständig gemacht.

Mayleen Schubert lässt sich im Salon von Nelja Sonnenberg ein Permanent-Make-up für die Augenbrauen machen. Hier sind die Augenbrauen von Mayleen Schubert vor der Behandlung abgeschminkt. Foto: Corinna Schutzeichel / WP Menden

Begonnen hat sie an der Unnaer Landstraße, seit Mitte Oktober des vergangenen Jahres ist sie mit ihrem Ladenlokal „SN Kosmetikstudio“ an der Lendringser Hauptstraße 4 aktiv. Sie bietet dort Permanent Make-up an, pigmentiert beispielsweise Lippen und Augenbrauen, und sorgt für einen dichteren Wimpernkranz.

Die Kundin, die heute zu Nelja Sonnenberg kommt, hat sich vor einiger Zeit schon ein Wimpernlifting und auch schon mal eine Wimpernwelle machen lassen – damit die Wimpern so schön geschwungen bleiben wie mit einer Wimpernzange. Nun aber will Mayleen Schubert ihre Augenbrauen dichter machen lassen und möchte so genannte Powder Brows haben.

Mayleen Schubert bekommt Powder Brows. Das Bild entstand unmittelbar nach der Behandlung durch Nelja Sonnenberg. Foto: Nelja Sonnenberg

Powder Brows – pudrige Augenbrauen – sind seit einigen Jahren im Trend. Die Augenbrauen gibt es, so erklärt Nelja Sonnenberg, „in verschiedenen Varianten – mal zarter oder mal kräftiger“. Models wie Gigi Hadid hätten vor einigen Jahren den Trend zu den Powder Brows gesetzt.

Normalerweise zeichnet die 24-jährige Mendenerin Mayleen Schubert ihre Brauen morgens mit einem Augenbrauenstift dichter – das kostet zum einen Zeit, und zum anderen muss sie tagsüber darauf achten, dass die Farbe nicht verschmiert. Nelja Sonnenberg soll nun mit hauchzarten Tätowierungen dafür sorgen, dass die Augenbrauen dauerhaft dichter sind. „Ich habe da früher mal zu viel gezupft, und da wächst jetzt leider nichts mehr nach“, sagt Mayleen Schubert und zeigt auf den inneren Bereich ihrer Augenbrauen.

Farbe verblasst nach zwei Jahren

Anders als „echte“ Tätowierungen ist das Permanent Make-up nicht von lebenslanger Dauer. Die Farbe geht nicht so tief unter die Haut. „Nach etwa zwei Jahren fängt es an zu verblassen“, erklärt Nelja Sonnenberg. Und das sei auch gut so, denn so habe die Kundin die Möglichkeit, ihre Optik wieder zu verändern: „Vielleicht gefällt es ihr dann nicht mehr oder die Mode hat sich geändert.“

Förderprogramm Nelja Sonnenberg hat das Ladenlokal an der Lendringser Hauptstraße derzeit noch über das NRW-Förderprogramm zur Belebung der Innenstädte gemietet, wodurch sie bis zum Ende dieses Jahres nur einen kleinen Teil der eigentlichen Miete zahlen muss. Doch schon jetzt steht für die 30-Jährige fest: „Wenn das Förderprogramm ausläuft, miete ich auf alle Fälle selbst weiter.“ Die Nachfrage sei groß. Für das Permanent Make-up bei den Augenbrauen berechnet sie 380 Euro, für die Lippen 480 Euro und für den Wimpernkranz 330 Euro.

Bevor Nelja Sonnenberg mit der PMU-Maschine (Permanent-Make-up-Maschine) loslegt, geht es an die Vorarbeit. In einem ausführlichen Beratungsgespräch informiert Nelja Sonnenberg ihre Kundin. Abgeklärt werden müssen auch Fragen nach Erkrankungen und Tabletteneinnahmen. In Schwangerschaft und Stillzeit sind Behandlungen tabu.

Auf der Suche nach dem „goldenen Schnitt“

Nelja Sonnenberg nimmt die Haut jeder Kundin genau unter die Lupe – wie dick ist die Haut, gibt es Wölbungen, Unreinheiten – und macht sich auf die Suche nach dem „goldenen Schnitt“, also der idealen Passform. Wie breit sollen die Augenbrauen werden? Wo soll der höchste, wo der niedrigste Punkt liegen? Welchen Schwung sollen die Brauen haben?

Vorher - nachher- Das sind die Schritte für die Powder Brows Vorher - nachher- Das sind die Schritte für die Powder Brows Mayleen Schubert lässt sich im Salon von Nelja Sonnenberg ein Permanent-Make-up für die Augenbrauen machen. Hier sind die Augenbrauen von Mayleen Schubert noch geschminkt. Foto: Corinna Schutzeichel / WP Menden

Vorher - nachher- Das sind die Schritte für die Powder Brows Hier sind die Augenbrauen von Mayleen Schubert nun abgeschminkt. Foto: Corinna Schutzeichel / WP Menden

Vorher - nachher- Das sind die Schritte für die Powder Brows Hier misst Nelja Sonnenberg das Gesicht ihrer Kundin für den "goldenen Schnitt" mit Hilfe eines Fadens aus. Foto: Corinna Schutzeichel / WP Menden

Vorher - nachher- Das sind die Schritte für die Powder Brows Auf der Suche nach dem "goldenen Schnitt". Foto: Corinna Schutzeichel / WP Menden

Vorher - nachher- Das sind die Schritte für die Powder Brows Nelja Sonnenberg kontrolliert die Vorzeichnung für die Form der Augenbrauen, die sie anschließend bei Bedarf korrigieren kann. Foto: Corinna Schutzeichel / WP Menden

Vorher - nachher- Das sind die Schritte für die Powder Brows Nelja Sonnenberg hat die Form nach dem goldenen Schnitt vorgezeichnet. Foto: Nelja Sonnenberg

Vorher - nachher- Das sind die Schritte für die Powder Brows Das Bild entstand unmittelbar nach der Behandlung durch Nelja Sonnenberg. Foto: Nelja Sonnenberg

Vorher - nachher- Das sind die Schritte für die Powder Brows Hier ist das Nachher-Ergebnis: Die Augenbrauen sind betonter und ausdrucksvoller. Foto: Corinna Schutzeichel / WP Menden

Zunächst entfernt sie Make-up und desinfiziert die Haut. Mit Hilfe eines Farb-Fadens – getränkt mit der Farbe eines Augenbrauenstifts – vermisst und markiert sie die Stellen in Mayleen Schuberts Gesicht. Es ist Millimeterarbeit, bis Nelja Sonnenberg zufrieden ist. Nach dem Vorzeichnen muss sich Mayleen Schubert aufrecht hinstellen, da das Gesicht hier wieder eine andere Form hat als im Liegen.

Keine Zwillinge, sondern Geschwister

Komplett identisch seien beide Gesichtshälften ohnehin nicht, erläutert Nelja Sonnenberg. „Wir kreieren keine Zwillinge, sondern Geschwister.“ Deshalb dürften auch die Augenbrauen nicht komplett identisch sei. Erst wenn Nelja Sonnenberg und ihre Kundin zufrieden sind mit der Vorzeichnung, setzt sie das Ganze mit der PMU-Maschine um.

Und falls sie sich mal verstechen würde und die Farbe um ein paar Millimeter versetzt an der falschen Stelle landet? „Falls so etwas wirklich mal vorkommen würde, dann gibt es eine Remover-Flüssigkeit“, sagt Nelja Sonnenberg.

Nach 30 Tagen ist das Pigment gefestigt

Und dann heißt es warten. „Es dauert 30 Tage, bis man weiß, dass das Pigment gefestigt ist. Dann sieht man, wie stark es angenommen wurde“, erklärt Nelja Sonnenberg. In der Zwischenzeit ist auch die leichte, feine Kruste, die sich auf den behandelten Stellen gebildet hat, längst abgeheilt.

Nelja Sonnenberg (links) und Maja Niebrzegowski (rechts) haben sich mit einem gemeinsamen Geschäft an der Lendringser Hauptstraße 4 selbstständig gemacht. Foto: Archiv WSG / WSG

Nach diesen 30 Tagen folgt ein erneuter Besuch bei Nelja Sonnenberg und eine Nachbehandlung mit der PMU-Maschine. Nach weiteren 30 Tagen ist das Ergebnis dann fertig. „Ich bin total zufrieden“, freut sich Mayleen Schubert nach Abschluss der Behandlungen beim Blick in den Spiegel. Ihrer Familie und Freunden, die von ihren Terminen nichts wussten, sei das Ganze nicht mal aufgefallen: „Das ist zum Glück alles direkt gut abgeheilt.“

Schulungen und Lehrgänge

Das, was Nelja Sonnenberg in ihrem kleinen Ladenlokal, das sie gemeinsam mit Maja Niebrzegowski betreibt, macht, empfindet sie nicht als Arbeit. Es sei eher wie ein Hobby. Eigentlich wollte sie schon als junge Frau im Beauty-Bereich arbeiten, hörte aber zunächst auf ihre Eltern und machte eine Ausbildung zur Steuerfachangestellten. Mittlerweile arbeitet sie als Bilanzbuchhalterin für ein Unternehmen in Unna. Nach Feierabend in ihrem Hauptberuf geht sie ihrem „Zweitjob“ in Lendringsen nach, hat dafür ein Kleinstunternehmen angemeldet.

Versprechen erfüllt

Dass sie sich trotz des Zahlen-Jobs noch für eine berufliche Laufbahn im Beauty-Bereich entschieden hat, hat sie ihrer Mutter zu verdanken, wie die Iserlohnerin, die der Liebe wegen nach Menden gezogen ist, erzählt. Diese starb 2019, und kurz vor ihrem Tod habe ihre Mutter ihr gesagt: „Versprich mir, dass du deinen Träumen nachgehst“, erzählt Nelja Sonnenberg. Und das tat die 30-Jährige, belegte Schulungen und Lehrgänge zum Permanent-Make-up-Artist, bevor sie in die Selbstständigkeit startete. „Kosmetik war schon immer mein Traum“, sagt sie. „Ich liebe es, hier zu gestalten.“

