So oder so ähnlich sehen die Packstationen von DHL aus. Hier kann man sein Paket zu einer beliebigen Zeit abholen und auch wieder abgeben.

Post Menden: Neue DHL-Packstation mit App an der Frielingsen

Menden. Die Station wurde jetzt in Betrieb genommen: Bequemer Empfang und Versand rund um die Uhr. 92 Fächer stehen zur Verfügung.

Deutsche Post DHL knüpft das Packstationsnetz immer dichter und hat eine neue DHL-Packstation an der Frielingsen 8 in Menden in Betrieb genommen. Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre DHL-Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken.

+++ Wichtig: Hier stehen weitere Packstationen in Menden +++

Die Kapazität des neuen Automaten umfasst 92 Fächer. Bei der Packstation handelt es sich um einen neuen App-gesteuerten Automatentyp, der kein Display benötigt, da der Kunde ihn ausschließlich mit seinem Smartphone bedient. „Wir haben seit Jahresanfang 20 App-gesteuerte Packstationen in Köln und Koblenz intensiv getestet. Die Rückmeldung der Kunden ist positiv und es hat sich gezeigt, dass die allermeisten Packstationskunden mit der Nutzung von Apps auf ihrem Smartphone bestens vertraut sind“, erklärt Holger Bartels, Leiter des Multikanalvertriebs Post & Paket Deutschland der Deutsche Post DHL Group.

Automat über Solarzellen versorgt

Ein Großteil der App-gesteuerten Packstationen ist mit Solarzellen auf dem Dach ausgestattet, sodass sich der neue Packstationstyp mit regenerativen Energien komplett selbst versorgen kann. „Da wir keine externe Stromquelle mehr benötigen, können wir die Packstation jetzt auch an Orten aufstellen, wo dies vorher nicht möglich gewesen wäre“, sagt Bartels.

Mit den Packstationen können DHL-Kunden einfach, bequem und rund um die Uhr Pakete versenden und empfangen. Damit tragen sie laut DHL auch zum Klimaschutz bei: Im Vergleich zur Haustür-Zustellung spare eine Packstation-Sendung im Durchschnitt 30 Prozent CO2 ein. Denn die Zustellerinnen und Zusteller können pro Stopp an der Packstation mehrere Dutzend Pakete abliefern und abholen.

+++ Auch interessant: DHL-Paketshop wird in Menden zu einer ganzen Filiale +++

Das DHL-Packstationsnetz in ganz Deutschland umfasst aktuell rund 8200 Automaten. Bis 2023 will das Unternehmen die Zahl der Packstationen aufgrund der hohen Kundennachfrage auf mindestens 15.000 Packstationen erhöhen. „Das Onlineshopping wird immer beliebter und somit werden auch unsere Packstationen immer häufiger genutzt.“ Die Packstation sei leicht zu bedienen und zumeist rund um die Uhr verfügbar. Immer beliebter wird die Packstation auch dadurch, dass sie sich an zentralen Orten des täglichen Lebens befindet und Kunden somit den Paketempfang und -versand zum Beispiel bequem mit dem Weg zur Arbeit oder dem Lebensmitteleinkauf verbinden können.

App für die Nutzung obligatorisch

Eine Anmeldung für den Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der App-gesteuerten Packstation benötigen Neukunden die Post & DHL App. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der App-gesteuerten Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden