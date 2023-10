Menden: Neue Hausarzt-Praxis öffnet auf Platte Heide

Bassel Farah betreibt eine neue Hausarztpraxis am Lupinenweg 2 in Menden.

Platte Heide. Bassel Farah besteht die Prüfung zum Facharzt für Allgemeinmedizin. Seit Montag hat er eine Praxis in den ehemaligen Räumen von Dr. Michels.

Klein, aber fein. So empfindet Bassel Farah seine neue Praxis am Lupinenweg 2. Es ist seine erste eigene. Stolz und Aufregung mischen sich bei dem Mediziner. Erste Patienten konnte er bereits begrüßen.

Bei Bassel Farah könnte es nicht besser laufen. Erst besteht er die Prüfung zum Facharzt für Allgemeinmedizin, dann eröffnet er seine erste eigene Hausarztpraxis – und zwischendurch, wenige Tage vor der Eröffnung, erblickt sein erstes Kind das Licht der Welt. Was für ein Timing. Pure Freude. Aber natürlich auch viel Stress. „Ich bin sehr froh, dass alles geklappt hat und bin aufgeregt“, sagt der Mann mit syrischen Wurzeln, der seit neun Jahren in Deutschland lebt. Er lässt den Blick durch sein neues Behandlungszimmer streifen und lächelt. „Es ist ein schönes Gefühl.“

Mendener Hausarzt-Praxen sind mit Iserlohner Haupt-Praxis vernetzt

Die neue Praxis gehört einem Hausarzt-Netzwerk an.Dr. Andreas Engelhardt und seine Kollegen aus der Hausärztlichen Gemeinschaftspraxis in Iserlohn-Hennen haben sich ein Konzept überlegt, um dem Praxissterben und der drohenden medizinischen Unterversorgung den Kampf anzusagen. Um Nachwuchs zu gewinnen, bilden sie nicht nur aus, sondern stellen Ärzte auch zu attraktiven Konditionen ein. So auch Bassel Farah, der bereits seit einigen Monaten in dem Netzwerk arbeitet und zuletzt bei Hausarzt-Kollege Mutasem Hajjar im Lahrfeld unterstützte.

Ein Blick in das Labor der neuen Hausarztpraxis am Lupinenweg 2 in Menden. Foto: Jennifer Wirth / WP

Die neue Praxis kooperiert mit der im Lahrfeld. Sie teilen sich auch einen Internetauftritt. „Wir können uns gegenseitig vertreten“, sagt Bassel Farah und erklärt, dass die Patientenakten digital aufbewahrt werden und beide Praxen ein identisches System haben. So können die beiden Hausärzte sich gegenseitig bestmöglich unterstützen.

Die Praxen sind vernetzt, von allen laufen in Hennen die Strippen zusammen. Hier wird alles Bürokratische erledigt, damit Ärzte einfach Ärzte sein können und mehr Zeit für ihre Patienten haben. „Ich kann mich auf die Patienten konzentrieren und muss mich nicht ums Papier kümmern.“ Und auch finanziell sei dieses Modell eine große Entlastung. Denn eine eigene Praxis aus dem Boden zu stampfen, das ist teuer und sei für ihn erst in frühstens zehn Jahren denkbar gewesen.

In Damaskus studiert und in Deutschland weitere Prüfungen abgelegt und bestanden

Das alles sei eine unheimliche Erleichterung für Bassel Farah, erzählt der Syrer. Er hat in Damaskus einen Diplomabschluss in Humanmedizin gemacht und als Assistenzarzt in der Inneren Medizin und der Chirurgie gearbeitet, bevor er nach Deutschland kam. „Ich liebe diese Praxis. Ich habe Gefühle für diesen Ort entwickelt.“

Der Ultraschall-Raum der neuen Hausarztpraxis am Lupinenweg 2 in Menden. Foto: Jennifer Wirth / WP

Denn als er seine Heimat schweren Herzens aufgrund der dortigen Missstände verlässt, verschlägt es ihn ins Sauerland – unter anderem in die Praxis von Dr. Michels, der bis Juli 2021 im Lupinenweg 2 praktizierte. Als Weiterbildungsassistent arbeitete er dort drei Jahre, bis Dr. Michels schließlich in Rente ging und Nachfolger Dr. Abdul Monem Charif die Räumlichkeiten übernahm. Nun, wenige Jahre später, ist Dr. Abdul Monem Charif zwar weg, Bassel Farah aber wieder zurück in der „alten“ Praxis. Wobei hier nichts mehr alt ist. Die Räume wurden saniert, es ist hell und freundlich gestaltet. Außer den Behandlungsräumen gibt es einen Wartebereich mit Empfang und ein Labor mit Ultraschall-Bereich.

„Ich mag es gemütlich“, sagt Bassel Farah. Dieser Ort fühle sich einfach richtig und gut an. Er möchte, dass sich auch die Patienten wohlfühlen. Und das erste Feedback ist positiv. Nun gelte es, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen und den Patientenstamm aufzubauen. Es ist ein Neuanfang. An seiner Seite stehen drei Medizinische Fachangestellte und eine Bürokraft. Angeboten wird das komplette hausärztliche Spektrum für Kassen- und Privatpatienten. „Als Hausarzt hat man eine Beziehung zu den Patienten, man kennt ihre Geschichte“, sagt er. Spannend. Bassel Farah möchte viele dieser Geschichten kennenlernen – und den Menschen helfen.

Kontakt und Öffnungszeiten:

Wo? Lupinenweg 2, 58708 Menden. Kontakt? www.hausarzt-menden.de oder per Mail unter platteheide@hausarzt-menden.de oder telefonisch unter 02373/ 9610112.

Rezept-Hotline? 02373/ 9614047. Rezeptbestellung per WhatsApp? 0157/ 54300729.

Sprechstunden? Montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie montags, dienstags und donnerstags von 15 bis 17 Uhr. Termine? Können online gebucht werden über Doctolib.de – auch für Neupatienten.

