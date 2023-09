Menden: Neue Poststation an der Fröndenberger Straße

Deutsche Post und DHL eröffnen eine neue Poststation für die wichtigsten Brief- und Paketservices in Menden.

Menden. Die Deutsche Post eröffnet eine neue Poststation an der Fröndenberger Straße in Menden. Das sind die Services vor Ort.

Eine zusätzliche Anlaufstelle für Post- und Paketservices gibt es ab sofort in Menden: Deutsche Post und DHL haben an der Fröndenberger Straße 164 eine Poststation in Betrieb genommen. Der neuentwickelte Automat ist rund um die Uhr und an sieben Tagen die Woche zugänglich.

Zahlreiche Postdienstleistungen

Ähnlich wie bei der „Packstation“ bieten Deutsche Post und DHL ihren Kundinnen und Kunden einen Service rund um die Uhr an, allerdings mit deutlich erweitertem Angebot. Denn die neuen Poststationen bieten nahezu all jene Postdienstleistungen an, die Kundinnen und Kunden in Filialen am häufigsten nachfragen. Der Kauf von Brief- und Paketmarken, inklusive Zusatzleistungen wie zum Beispiel Einschreiben, ist ebenso möglich wie der Versand von Briefen und Paketen. Außerdem der Empfang von DHL Paketen, Bücher- und Warensendungen sowie Groß- und Maxibriefen und Einschreiben ohne Zusatzleistungen direkt an dieser Station mit 52 Paketfächern möglich.

Poststation soll Angebote vor Ort ergänzen

„Die Poststation ist ein zusätzlicher Service für unsere Kundinnen und Kunden und ergänzt unsere Angebote vor Ort. Mit unseren Poststationen können wir postalische Leistungen rund um Brief und Paket an attraktiven Standorten Tag und Nacht für unsere Kundinnen und Kunden anbieten“, sagt Holger Bartels, Leiter Multikanalvertrieb des Unternehmensbereichs Post & Paket.

„Heute erleichtern Automationslösungen bereits an vielen Stellen unser tägliches Leben: beispielsweise in Form von Geldautomaten, Ticketautomaten und DHL-Packstationen. Jetzt machen wir mit unserer Poststation den nächsten logischen Schritt und knüpfen unser Netz noch einmal deutlich enger.“ Die Poststation hat einen Touchscreen und ist intuitiv bedienbar. Wer dennoch Schwierigkeiten mit der Bedienung hat oder sonstige Unterstützung benötigt, kann ganz einfach über das Bedienfeld per Video den Kundenservice des Unternehmens kontaktieren. Auf dem

Bildschirm der Poststation erscheinen dann eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter vom Kundendienst.

Die Nutzung der Poststation ist kostenfrei

Die Automaten haben zudem einen integrierten Briefkasten sowie Fächer für Pakete und Päckchen. Brief- und Paketmarken können an den Poststationen bargeldlos mit allen gängigen EC-Karten, mit Visa- und Master Card sowie mit Google Pay und Apple Pay gekauft werden. Die Nutzung der Poststation ist kostenfrei. Um Pakete und Päckchen an der Poststation zu empfangen, ist, ähnlich wie bei der Packstation, eine Registrierung erforderlich.

Rund 25.000 Verkaufsstellen

Poststationen ergänzen das Angebot von Deutsche Post und DHL, bestehend aus rund 25.000 Verkaufsstellen (Filialen, DHL Paketshops & Verkaufspunkte), mehr als 12.000 DHL Packstationen sowie etwa 108.400 Briefkästen im gesamten Bundesgebiet.

Weitere Informationen zur neuen DHL Poststation gibt es unter dhl.de/poststation.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden