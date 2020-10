Menden: Neuer Anlauf für Abriss der Backsteinbrücke

Menden. Seit Jahren ist sie inzwischen gesperrt: die Backsteinbrücke am Schlachthof-Parkplatz. Warum sie noch immer steht, hat einen einfachen Grund.

Während die Arbeiten am Grünen Weg in der Oberen Promenade weiter voranschreiten, will die Stadt einen neuen Anlauf nehmen, um die Backsteinbrücke am Schlachthof abreißen zu lassen. Denn der gesperrte Weg über die Hönne hätte schon lange Geschichte sein sollen.

Erste Ausschreibungsrunde erfolglos

Beschlossen ist der Abriss schon seit langem. Einzig an der Umsetzung hapert es seit rund zwei Jahren. Die Backsteinbrücke an der Zufahrt zur Oberen Promenade ist noch immer mit Baustellenbaken abgesperrt. Und nur einen Steinwurf entfernt wird am neuen Grünen Weg gebastelt. Jetzt soll ein neuer Anlauf gewagt werden. „Die Abrissarbeiten werden im Winter neu ausgeschrieben. Wir hoffen dann auf ein wirtschaftlich vertretbares Angebot“, teilt Stadtsprecher Johannes Ehrlich dazu au WP-Anfrage mit.

In einer ersten Ausschreibungsrunde ging nur ein Angebot ein. Doch das lag demnach „deutlich höher“ als von der Verwaltung zunächst kalkuliert und sei nicht wirtschaftlich gewesen. Durch eine „anti-zyklische“ Ausschreibung im Winter erhofft man sich – aufgrund der generellen Auftragslage bei den Unternehmen – neue Angebote, „die näher an unseren Vorstellungen sind“.

