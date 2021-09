Menden: Neuer VHS-Kurs bietet Teilnehmern Bier in Sixpacks

Menden. Der neue Kurs der VHS ist mal etwas anders als gewohnt: „Die Reise durch die Welt der Biere“ bietet den Teilnehmern Sixpacks zum Mitnehmen.

Dieser Volkshochschul-Kursus könnte eine feucht-fröhliche Angelegenheit werden – für zuhause: „Die Reise durch die Welt der Biere“ bringt Orientierung in den Dschungel der Biervielfalt. Wie unterscheiden sich obergärige von untergärigen Bieren, was macht ein Pils zum Pils und wie unterscheidet es sich vom Export? Warum ist Schwarzbier immer schwarz, Weißbier aber manchmal auch? Antworten liefert der Biermacher, der in diesem online-Seminar sechs unterschiedliche Bierstile vorstellt.

Entstehung, Brauweise, Brauerei und nicht zuletzt der Geschmack werden erörtert. Ein Einblick in 6000 Jahre Biergeschichte erwartet die Teilnehmenden. Die Sixpacks mit ausgesuchten Bieren können am Montag, 20. September, von 16 bis 18 Uhr in Menden im Haus der VHS, Untere Promenade 28, abgeholt werden. Die Verkostung ist dann am Freitag, 24. September von 19 bis 21 Uhr im virtueller Raum per Zoom. Dozent ist Gerhard Ruhmann, die Kosten betragen 33,80 Euro; die Kursnummer ist 212-5340. Anmeldung unter www.vhs-mhb.de oder 02373/94713-0.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden und Umgebung!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden