Menden: Nur Dauerparker können derzeit Tiefgarage nutzen

Parken in der Tiefgarage in Menden ist derzeit nur eingeschränkt möglich (Archivfoto).

Menden Zufahrt nur für Dauerparker: Wegen Arbeiten in der Tiefgarage unter dem neuen Rathaus in Menden fällt zurzeit ein Teil der Stellplätze weg.

Die Einfahrt in die Tiefgarage unter dem neuen Rathaus in Menden ist derzeit nur Autofahrerinnen und -fahrern mit einem dauerhaft angemieteten Stellplatz möglich. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Kurzzeitparker werden gebeten, auf andere Parkmöglichkeiten im Stadtgebiet auszuweichen.

Hintergrund: Im Zuge der Abdichtungsarbeiten für die Tiefgaragendecke werden momentan auch Arbeiten in der Tiefgarage durchgeführt. Währenddessen ist die Sperrung zahlreicher weiterer Stellplätze in der Tiefgarage erforderlich, „um Schäden an den dort abgestellten Fahrzeugen oder gar Personenschäden zu vermeiden“, heißt es aus dem Rathaus.

Sperrung für Kurzzeitparker dauert voraussichtlich bis 24. November

Die Sperrung wird voraussichtlich bis zum 24. November dauern. Da im Anschluss weitere Arbeiten anstehen, sei jedoch auch danach noch mit Einschränkungen hinsichtlich der Nutzung der Stellplätze zu rechnen.

