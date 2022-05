Menden: Paar zieht Senior (92) Geldbörse aus der Hosentasche

Ein Paar verwickelt den Senior in ein Gespräch – anschließend fehlt die Geldbörse, die in der Hosentasche steckte (Symbolbild).

Menden. Abgelenkt und bestohlen: Ein Paar hat einen Senior in Menden zweimal angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Danach fehlte die Geldbörse.

Einem 92-jährigen Mann aus Menden wurde am Freitagmorgen auf dem Weg nach Hause die Geldbörse aus der Hosentasche gestohlen. Ein Paar sprach den Senior gleich zweimal an und verwickelte ihn in ein Gespräch. Es gibt eine Beschreibung der mutmaßlichen Täter, die Polizei bittet um Hinweise.

Bis etwa 12.30 Uhr hatte der Senior in einer Fleischerei an der Bahnhofstraße in Menden etwas gegessen, dort mit seiner Bankkarte bezahlt und sich dann auf den Fußweg nach Hause gemacht. Seine Geldbörse steckte er in eine der hinteren Hosentaschen. Auf der Unnaer Straße sprach ihn ein Paar an. Die Frau bat ihn, ein 2-Euro-Stück zu wechseln. Das lehnte der Senior ab. +++ Lesen Sie auch: Polizei Menden: Zwei Frauen bestehlen 92-jährige Seniorin +++

Bestohlener Senior empfindet Fremden als sehr aufdringlich

Kurz vor seiner Wohnanschrift sprach ihn das Paar erneut an. Diesmal wollte der Mann einen 20-Euro-Schein gewechselt haben. Er verwickelte den Senior in ein Gespräch. Der 92-Jährige empfand den Fremden dabei als sehr aufdringlich. Nach dem Gespräch bemerkte er, dass seine Geldbörse nicht mehr in der Gesäßtasche steckte.

Der Unbekannte ist etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und 50 bis 55 Jahre alt. Er hat schwarze Haare und einen schwarz-grauen Vollbart. Seine Begleiterin wirkte groß, jünger und schlank. +++ Das könnte Sie auch interessieren: Menden: Diebe stehlen Spendengelder für Flutopfer +++

Die Polizei bittet um Hinweise unter 02373/9099-0.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden