An den Wochenenden im Advent muss in Menden kein Parkschein gezogen werden. In der Innenstadt gilt: Parken kostenfrei.

Einkaufen Menden: Parken in der Innenstadt an Adventswochenenden frei

Menden. An den Adventswochenenden ist das Parken in der Innenstadt von Menden wieder kostenfrei. Was passiert, wenn man über die App trotzdem zahlt?

Wie in jedem Jahr ist in der Mendener Innenstadt an den vier Adventswochenenden das Parken kostenfrei. Das Ordnungsamt der Stadt hat hierzu auch entsprechende Infos an die Parkscheinautomaten im Stadtgebiet angebracht. Immer freitags ab 14 Uhr und an den Adventssamstagen brauchen Autofahrer so keinen Parkschein zu ziehen und können sorgenfrei in der Stadt einkaufen gehen. +++ Höhere Bußgelder: Das gilt jetzt beim Parken in Menden +++

App-Anbieter berechnet keine Gebühren

Wer normalerweise per App oder SMS bezahlt, kann an den Adventswochenenden ebenfalls darauf verzichten, das digitale Parkticket zu lösen. Sollte es, der Gewohnheit geschuldet, doch einmal passieren: Die App-Anbieter sind informiert und berechnen für den Zeitraum keine Gebühren. +++ Parken an Samstagen bleibt in Menden kostenpflichtig +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden