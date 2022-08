Menden: Pedelec-Fahrer fährt Frau um und flüchtet

Die Polizei sucht den Fahrer eines Pedelecs, der am Galbusch in Menden eine Fußgängerin umgefahren hat.

Menden. Ein Pedelec-Fahrer hat am Galbusch in Menden eine Fußgängerin umgefahren, beschimpft und ist anschließend geflüchtet. Es gibt eine Beschreibung.

Ein Pedelecfahrer hat am Galbusch in Menden eine Fußgängerin umgefahren und ist dann geflüchtet. Die 32-jährige Mendenerin war am Mittwochmorgen um 4 Uhr zu Fuß unterwegs. In Höhe der Container Am Galbusch schnitt ein Pedelec-Fahrer die Kurve und berührte die Frau dabei. Sie stürzte. Der Radfahrer rief ihr laut Polizeibericht noch eine Beschimpfung zu und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Durch den Sturz wurde die Fußgängerin leicht am Knie verletzt.

Der Fahrer des schwarzen Pedelec war etwa 25 bis 30 Jahre alt, trug eine schwarz-graue Jacke und hatte einen Drei-Tage-Bart.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden