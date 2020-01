Menden. Ende der Bauarbeiten in Sicht: Bis Ende Januar soll das neue Pflaster in der Fußgängerzone in Menden liegen. Dann ist aber nicht alles fertig.

Menden: Pflaster in Fußgängerzone soll Ende Januar liegen

In der Fußgängerzone wird es wieder laut: Die Bauarbeiten wurden nach der zweiwöchigen Weihnachtspause fortgesetzt. Allzu lange soll es aber nicht mehr dauern, bis die Pflasterarbeiten abgeschlossen sind, versprechen Stadtverwaltung und Bauunternehmen.

„Wir gehen davon aus, dass die Pflasterarbeiten bis Ende Januar durch sind“, sagt Stadtsprecher Johannes Ehrlich. Das sei aber vom ganz wesentlich vom Wetter abhängig. „Wenn es so bleibt wie es aktuell ist, müssten wir bis dahin durch sein“, sagt Ehrlich. Momentan seien keine weiteren Hindernisse mehr erkennbar, die zu weiteren Verzögerungen führen könnten. Fußgängerzonenteilabschnitt-Eröffnungsfest ist das Wort des Jahres.

Bereich vor Sinn in Menden wird noch gepflastert

Die Bauarbeiter pflastern aktuell den Bereich vor dem Sinn-Haus. Es fehlt dann nur noch der schmale Streifen im Bereich der Kreuzung Unnaer Straße/Nordwall. „Wenn das Pflaster liegt, ist der komplette Bereich begehbar“, sagt Ehrlich. Dann stehen noch etliche Kleinigkeiten auf der Liste. So müsse zum Beispiel der Fallschutz rund um die Spielgeräte noch aufgetragen werden. Das funktioniere aber nur bei trockenem und wärmerem Wetter, weil der Kleber nur dann auch zu verarbeiten ist. Auch die Bänke müssen noch installiert werden. Es fehlen auch noch Pflanzen und einzelne Geländerstangen. Auch der heiß diskutierte Baum, der aus Sicht des Stadtmarketings den Eingang zur Kirchstraße blockiert, soll jetzt wie geplant gepflanzt werden (WP berichtete).

Die Fußgängerzone soll dann nach insgesamt dreijähriger Bauzeit mit einem großen Fest eröffnet werden. Wann und in welchem Rahmen steht noch nicht fest. Erste große Veranstaltung wird in jedem Fall der Mendener Frühling (in diesem Jahr am letzten Märzwochenende) sein.

