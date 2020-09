Menden: Pkw beim Abbiegen übersehen - 21-jähriger verletzt

Menden. Nach einem Unfall am Samstagabend in Menden auf der Mendener Straße musste ein 21-Jähriger ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Unfall in Menden an der Einmündung Mendener Straße / Breukerskamp wurde am Samstagabend ein junger Mann aus Recklinghausen so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus nach Iserlohn gebracht werden musste.

Ein 43-jähriger Mendener war gegen 20 Uhr mit seinem Pkw auf dem Breukerskamp in Richtung Mendener Straße unterwegs. Beim Abbiegen auf die Mendener Straße übersah er laut Polizeibericht den vorfahrtsberechtigten 21-jährigen Recklinghauser der mit seinem Pkw, der auf der Mendener Straße in Richtung Menden unterwegs war. Bei dem anschließenden Zusammenstoß, wurde der Recklinghauser verletzt.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 12.500 Euro.

