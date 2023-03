Die Polizei wird nachts zum Bräukerweg in Menden gerufen. Ein Auto soll dort in Schlangenlinien unterwegs sein (Symbolbild).

Polizei Menden: Pkw fährt in Schlangenlinien - wer saß am Steuer?

Menden. Wer saß am Steuer? Der Polizei wurde nachts in Menden ein Pkw gemeldet, der in Schlangenlinien unterwegs war. Eine Frau landete im Gewahrsam.

Weil ein Pkw auf dem Bräukerweg in Menden in Schlangenlinien unterwegs war, wurde in der Nacht zum Sonntag (12. März) die Polizei gerufen. Eine 37-Jährige aus Iserlohn landete im Polizeigewahrsam. Aber hatte sie auch am Steuer gesessen?

Atemalkoholtest positiv – und ein Haftbefehl

Gegen 2.20 Uhr war die Polizei zum Bräukerweg gerufen worden. Den geparkten Pkw, der zuvor in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein soll, trafen die Beamten im Bereich Gertrud-Bäumer-Straße an. Mehrere Personen befanden sich am und im Fahrzeug. Auf Nachfrage, wer der Fahrzeugführer war, gab sich laut Polizei eine 37-Jährige aus Iserlohn zu erkennen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief positiv, weiterhin bestand ein Haftbefehl gegen die 37-Jährige. Auf der Polizeiwache wurde ihr eine Blutprobe entnommen, anschließend wurde die Frau ins Polizeigewahrsam nach Iserlohn gebracht. +++ Lesen Sie auch: Menden: Pkw-Fahrerin alkoholisiert – Zeuge ruft Polizei +++

30-Jähriger aus Hemer soll der Fahrer gewesen sein

In der Zwischenzeit hatte sich herausgestellt, dass nicht die 37-Jährige den Pkw geführt hatte, sondern ihr 30-Jähriger Lebensgefährte, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da auch hier der Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr bestand, wurde dem 30-Jährigen, der aus Hemer stammt, eine Blutprobe auf der Polizeiwache Menden entnommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden