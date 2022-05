Menden: Pkw-Fahrerin alkoholisiert – Zeuge ruft Polizei

Bösperde. Ein Zeuge informierte am Freitag die Polizei über eine offensichtlich angetrunkene Pkw-Fahrerin in Menden. Die Frau landete auf der Wache.

Ein Zeuge hat am Freitag (13. Mai) in Menden eine offensichtlich angetrunkene Pkw-Fahrerin beobachtet. Der Mann informierte die Polizei.

Wie die Polizei berichtet, war dem Zeugen gegen 13.50 Uhr die 38-jährige Pkw-Fahrerin aus Menden an der Holzener Dorfstraße aufgefallen. Sie war offensichtlich angetrunken. Die hinzugezogene Streife der Polizei stellte deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft der Pkw-Fahrerin fest.

Polizei stellt Führerschein der 38-jährigen Mendenerin sicher

Ein vor Ort durchgeführter Alco-Test verlief positiv, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Aus diesem Grund wurde die Frau mit zur Wache genommen, dort entnahm ihr ein Arzt eine Blutprobe. Der Führerschein wurde sichergestellt.

