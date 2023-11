Menden: Pkw touchiert Schülerin auf Überweg – Fahrer haut ab

Der Unfall ereignete sich auf der Bahnhofskreuzung in Menden. Eine elfjährige Schülerin wurde von einem Pkw leicht erfasst.

Menden An der Walramstraße in Menden hat ein Pkw die elfjährige Schülerin beim Überqueren der Straße leicht erfasst. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

An der Kreuzung Bahnhofstraße/Walramstraße in Menden ist eine elfjährige Schülerin am Donnerstag (16. November) um 7.35 Uhr beim Überqueren der Straße von einem Pkw leicht erfasst worden. Der Fahrer flüchtete.

Laut Polizei überquerte die Schülerin bei Grünlicht die Walramstraße auf der Fußgängerfurt in Gehrichtung Roths Büdeken.

Als sie fast auf der anderen Straßenseite angekommen war, wurde sie von einem Pkw leicht erfasst. Nach der Berührung mit dem Auto klagte sie über Schmerzen im Bein.

Zeugen des Unfalls an der Walramstraße in Menden sollen sich bei der Polizei melden

Die Schülerin gab an, dass es sich bei dem Verursacher-Fahrzeug um einen grauen Pkw gehandelt habe. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um die Schülerin zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten , sich bei der Polizei Menden unter 02373/90990 zu melden.

