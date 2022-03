Menden: Point-Party jetzt für Mai im Franz von Hahn geplant

Menden. Nach zwei coronabedingten Absagen soll die nächste Point-Party im Franz von Hahn jetzt im Mai in Menden starten. Was bei Tickets zu beachten ist.

Nach zwei coronabedingten Absagen (21. März 2020 und 4. Dezember 2021) öffnet der legendäre „The Point Club“ nun am Samstag, 14. Mai, ab 21 Uhr, zu seiner 28. Auflage die Pforten. Traditionell ist abermals das „Franz-von-Hahn“ (Ex-„Tiefenrausch“) auf dem Baufa-Gelände in Menden der Austragungsort dieses Tanz- und Tratschspektakels, das besonders ehemalige Gäste der Kultstätten „Point One“, „Rockpoint“ oder „Cult“ seit Jahren in Scharen anzieht. +++ Auch lesenswert: Fast zwei Jahre keine Party: Was wird aus dem Franz von Hahn? +++

The Point Club, Vol. 20 The Point Club, Vol. 20 Foto: Bon

Auch diesmal wieder an den Turntables: die Point-DJs „Atze“ Hens und Peter Baumgärtner. „Interessierte sollten auf die aktuellen Corona-Schutzbestimmungen achten und gegebenenfalls am Tag der Veranstaltung im Internet recherchieren oder sicherheitshalber einen tagesaktuellen Negativ-Test vorweisen“, teilen die Veranstalter mit. Da bereits im Vorfeld der Dezember-Auflage fast alle Tickets vergriffen waren, müssten Interessierte die einzelnen Vorverkaufsstellen abklappern und erfragen, ob es entweder noch Bestände gibt oder ob jemand, der am 14. Mai nicht kann, sein Ticket zurückgegeben hat.

The Point Club: Diese Tickets sind für den 14. Mai gültig

Sollten Ticketinhaber den Termin am 14. Mai nicht wahrnehmen können, ist eine Rückgabe an der Vorverkaufsstelle, wo das Ticket erworben wurde, nur bis zum 30. April möglich. Es werden nur Tickets mit dem Datumeindruck „04.12.21“ als Eintrittskarte akzeptiert. Tickets mit „21.03.20“ erhalten keinen Einlass. Diese können aber an der Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.

Vorverkaufsstellen: Sauerlandpark Hemer, Score Neheim, Die Rille Menden, Buchhandlung Daub Menden, Heidekiosk Platte Heide, Salon Thomas Iserlohn und Die Kleine Buchhandlung in Iserlohn-Letmathe.

