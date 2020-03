Menden: Polizei erwischt mutmaßliche Graffiti-Sprayer

Menden. Die Polizei erwischte am frühen Sonntagmorgen zwei mutmaßliche Graffiti-Sprayer auf dem Gelände eines Supermarktes am Bösperder Weg.

Die Polizei erwischte am Sonntag um 2.20 Uhr mutmaßliche Graffiti-Sprayer auf dem Gelände eines Supermarktes am Bösperder Weg in Menden.

Sehr aufmerksame Zeugen hatten die dunklen Gestalten auf dem Parkplatz in Höhe der Geldautomaten beobachtet und die Polizei gerufen. Als die jungen Männer die Polizei erblickten, versuchten sie zu flüchten.

Die Polizeibeamten konnten die 23 und 25 Jahre alten Mendener jedoch aufhalten. Sie gaben an, Geld ziehen zu wollen. „Was allerdings schlecht geht ohne Bankkarten“, heißt es im Polizeibericht. Nach der Feststellung der Personalien wurden sie entlassen.

Bestellen Sie hier unseren Menden-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Erst direkt danach bemerkten die Polizeibeamten die frischen Graffiti im hinteren Bereich des dortigen Autohandels und am Einkaufswagen-Unterstand. Eine Stofftasche mit Farbdosen war stehen geblieben. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Sachbeschädigung durch Graffiti.

Hier finden Sie noch mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus Menden.