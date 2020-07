Menden: Polizei nimmt mutmaßliches Einbrecher-Pärchen fest

Die beiden mutmaßlichen Einbrecher sollen versucht haben, in ein Haus im Lahrfeld einzubrechen.

Menden. Zeugen meldeten der Polizei am Freitagvormittag verdächtige Personen im Lahrfeld. Sie sollen versucht haben, in ein Wohnhaus einzubrechen.

Die Polizei konnte am Freitag in Menden zwei mutmaßliche Einbrecher festnehmen. Die beiden Mendener stehen im Verdacht, versucht zu haben, in ein Haus im Lahrfeld einzubrechen.

Laut Polizei meldeten Zeugen am Freitag gegen 10.20 Uhr verdächtige Personen an der Straße „Im Tiefen Winkel“. Den Angaben der Zeugen zufolge machten sich die Personen an der Tür eines Wohnhauses zu schaffen.

Polizei gelingt Festnahme vor Ort

Den Polizisten gelang vor Ort die Festnahme einer tatverdächtigen Frau sowie eines Mannes aus Menden (beide 21 Jahre alt). Sie stehen im Verdacht, versucht zu haben, in das Haus einzubrechen.

Die Ermittlungen dauern an.

