Menden: Polizei stoppt Roller mit Versicherung aus 2008

Vor gut zwölf Jahren letztmals versichert: Der sichergestellte Roller an der Holzener Straße. Anders als das Plakat sagt, „läuft“ er jetzt nicht mehr.

Menden. Was eine ganz normale Verkehrskontrolle der Polizei auch hervorbringen kann, zeigte sich jetzt auf der Holzener Straße in Menden.

Eine ganze Sammlung von Strafanzeigen nenn ein 36-Jähriger sein eigen, seit er am Samstagmorgen von einer Polizeistreife auf der Holzener Straße gestoppt wurde. Den Beamten war der Roller aufgefallen, weil weder Fahrer noch Mitfahrer Helme trugen. Was bei der fälligen Kontrolle folgte, war gleichwohl nicht zu erwarten: Der 36-Jährige am Lenker hatte weder Fahrerlaubnis noch Eigentums-Nachweis noch Versicherungsschutz. Das Versicherungskennzeichen stammte aus dem Jahr 2008.

Roller von der Polizei sichergestellt

Somit endete die Kontrolle mit der Sicherstellung des Rollers. Das Moped läuft jetzt erstmal nicht mehr, dafür aber kassierte der Fahrer jedoch diverse Anzeigen. Die Helmpflicht für Motorräder, erklärt die Polizei, „sollte sich inzwischen herumgesprochen haben“.