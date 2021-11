Menden: Polizei sucht Mann, der mit Gullydeckel wirft

Menden. Der Täter will in der Unnaer Straße die Scheibe eines Ladenlokals einwerfen und flüchtet. Wer hat ihn gesehen?

Ein unbekannter Täter hat am frühen Freitagmorgen versucht, die Scheibe eines Ladens in der Unnaer Straße einzuschlagen – mit einem Gullydeckel.

Ein aufmerksamer Zeuge hat am frühen Freitagmorgen einen Einbrecher beobachten können. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Beim Blick aus dem Fenster sah er einen unbekannter Täter, der mit einem Gullydeckel die Scheibe eines Ladenlokals an der Unnaer Straße einwerfen wollte. Er scheiterte jedoch. Der Täter bemerkte den am Fenster stehenden Zeugen und rannte in Richtung Märkische Straße davon.

Zwischen 20 und 30 Jahre alt

Er wird als männlich, ca. 20 bis 30 Jahre alt, ca. 1.80 bis 1.85 Meter groß, schlank, bekleidet mit Jeans und schwarzer Kapuzenjacke beschrieben. Der Täter blieb flüchtig. Die Polizei ist auf Hinweise angewiesen.

