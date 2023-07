Menden: Post eröffnet Interimsfiliale in Schwitten

Schwitten. Sie ist als Zwischenlösung gedacht, bis sich eine Dauer-Lösung findet. Die Deutsche Post eröffnet in Schwitten eine so genannte Interimsfiliale.

Die Deutsche Post hat eine neue Interimsfiliale in Menden-Schwitten im Haus Hochfuhr 17a eröffnet. Durch diese Interimsfiliale seien der Standort und der Kundenservice in Schwitten wieder sichergestellt, heißt es in einer Mitteilung der Deutschen Post.

In Interimsfiliale in Schwitten können die Kunden nun zum Beispiel Brief- und Paketmarken sowie Einschreibemarken kaufen. Die Annahme von Brief- und Paketsendungen sowie Auskünfte zu Produkten und Service gehören ebenso zum Angebot der neuen Filiale, die wie folgt öffnet: montags bis freitags von 15.15 Uhr bis 16.15 Uhr sowie samstags von 11 Uhr bis 12 Uhr.

+++ Lesen Sie auch: DHL nimmt in Menden die nächste Packstation in Betrieb +++

Deutsche Post will in Schwitten als Dauerlösung Partnerfiliale im Einzelhandel finden

Eine Interimsfiliale sei – wie das Wort schon andeutet – als eine Übergangs- oder Zwischenlösung gedacht, erklärt Dieter Schuhmachers, Pressesprecher DHL Group, auf Anfrage der WP. „Unsere Bestrebungen gehen weiterhin in die Richtung, in Schwitten eine Partnerfiliale im Einzelhandel, sprich in einem Geschäft, zu realisieren, wie sie in vielen anderen Orten bekannt ist“, führt Dieter Schuhmachers weiter aus.

Geschäftsleute im Märkischen Kreis, die Interesse an einer Partnerschaft mit der Deutschen Post haben, können sich im Internet informieren und bewerben: www.deutschepost.de/partner-werden.

+++ Auch lesenswert: Menden: Post eröffnet ab Mai im Supermarkt Platte Heide +++

Standorte von Postfilialen, DHL Paketshops und Briefkästen im Internet zu finden

Unter deutschepost.de/standorte finden die Kunden alle Standorte von Postfilialen und DHL Paketshops inklusive Öffnungszeiten anhand einer Karte aufgezeigt. Standorte von Briefkästen, deren Leerungszeiten, sowie die Standorte von meist rund um die Uhr verfügbaren Packstationen sind dort ebenfalls zu ermitteln.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Menden