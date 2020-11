Menden: Postkarten gegen Corona-Einsamkeit im Advent

Menden. Der Advent wird in diesem Jahr anders. Deshalb ruft die Evangelische Kirchengemeinde dazu auf, jeden Tag eine Postkarte mit Grüßen zu versenden.

Keine Frage, der Advent wird in diesem Jahr anders. Ohne Weihnachtsfeiern, Besuche und gemütliche Tee-Stunden wird vielen Menschen die Nähe lieber Menschen fehlen. „Darum laden wir Sie ein, auf andere Art zu zeigen, dass Sie an diese Menschen denken und für sie da sind“, heißt es in einer Mitteilung der Kirchengemeinde. Und weiter: „Machen Sie mit bei einem Adventskalender der besonderen Art! Schicken Sie an jedem Tag im Advent eine Postkarte an eine andere Person – mit einem kurzen Gruß: Ich denke an dich und wünsche dir eine gesegnete Adventszeit!“

Eine nette Postkarte im Advent freut alle Menschen

Die Postkarten können an Freundinnen und Freunde geschickt werden, oder zum Beispiel einfach an Menschen, die in dieser Adventszeit alleine sind. Über eine nette Postkarte freuen sich alle Menschen, nicht nur zur Adventszeit – aber dann ganz besonders.

