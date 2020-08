Menden-Premiere: BM-Kandidaten online im Live-Interview

Menden. Der Countdown läuft: Ab 20 Uhr ist auf der Facebookseite der WP Menden ein Live-Interview mit Bürgermeisterkandidat Andreas Nolte zu sehen.

Zum ersten Mal wird die WP am heutigen Montag ein Live-Interview mit einem Mendener Bürgermeister-Kandidaten führen – in Echtzeit zu verfolgen auf unserer Facebookseite Westfalenpost Menden und ab Dienstag auf der Internetseite wp.de/menden. Alle fünf Live-Interviews, die immer um 20 Uhr beginnen, sollen für möglichst große Authentizität bürgen. Zugleich bleiben sie bis zum Wahlabend am 13. September im Netz – und werden selbstverständlich für die Tageszeitung aufbereitet.



Den Anfang macht der parteilose Bewerber Andreas Nolte. Er will sich etwa 20 Minuten lang den Fragen von WP-Redaktionsleiter Thomas Hagemann stellen – zur Person, zu aktuellen Themen und Fragen unserer Facebook-Community.

Am Dienstag ab 20 Uhr folgt FDP-Kandidat Stefan Weige, am Mittwoch ist Sendepause wegen der moderierten Kandidatenrunde auf dem Podium des Initiativkreises Mendener Wirtschaft. Am Donnerstag und am Freitag sind dann jeweils Prof. Roland Schröder (parteilos) und Sebastian Art (CDU) an der Reihe. In der kommenden Woche folgt Rainer Schwanebeck (AfD).