Menden: Prinzenproklamation der MK auf der Wilhelmshöhe

Nach dem Beginn der närrischen Session richtet sich der Blick der Mendener Karnevalsgesellschaft Kornblumenblau (MKG) nun auf die Prinzenproklamation.

Programm aus Musik und Comedy

Das neue Stadtprinzenpaar wird in einem abwechslungsreichen Programm auf der Wilhelmshöhe präsentiert, wie die MKG mitteilt. „Die eigenen Akteure der Dance Energy werden mit verschiedenen Gruppen und Solisten in allen Altersklassen, karnevalistischen Tanz, sowie Showtanz zeigen“, heißt es dazu. Für die Live-Musik am Abend ist die X.O. Band zuständig. Zudem begleitet das Lendringser Fanfaren-Corps, die Proklamation wie schon seit Jahren.

„Et Zweijestirn“, sind auch als die „Meister der Parodie“ bekannt. Sie werden das Publikum mit gesungener Parodie zu aktuellen Themen aus Sport, Politik und der Gesellschaft faszinieren. Helmut Sanftenschneider ist Gitarrist, Comedian und Moderator. Die Westdeutsche Allgemeine Zeitung schrieb über ihn: „Bei der Schnittstelle Comedy und Musik ist er einer der Besten“. Bei diesem Programm ist für einen unterhaltsamen und sehenswerten Abend gesorgt.

Karten zum Preis von 15 Euro für die Prinzenproklamation auf der Wilhelmshöhe gibt es auf der Homepage der MKG www.mkg-kornblumenblau.de. Für die Veranstaltung gilt die 2G-Regel. Beim Einlass, ab 18 Uhr, werden Kontrollen durchgeführt.

